Cómo hacer una tarta de carne con un toque especial de cerveza negra

Cómo hacer tarta de carne con cerveza negra
Beef pie in black beer o tarta de carne con cerveza negra
- Receta: inglesa
- Para: Para 8 personas
Ingredientes
- 1,5 kilogramos de carne vacuna (bola de lomo)
- 500 mililitros de salsa de tomate
- 350 mililitros de cerveza negra
- 3 cucharadas de harina
Masa
- 125 gramos de harina común
- Una pizca de sal
- 50 gramos de manteca
- 2 o 3 cucharadas de agua
Elaboración paso a paso
- El día anterior preparar la carne, sacarle la grasa y los nervios, y cortarla en cubos. Mezclarla bien con la harina utilizando las manos.
- Colocar la carne en un pie (*), agregar la salsa de tomate, cubrir con la cerveza negra, condimentar a gusto y llevar al horno a 180 ºC hasta que la carne quede tierna y la salsa se espese bien, entre 3 y 4 horas. Retirar del horno y dejarla reposar toda la noche.
- Al día siguiente se prepara la masa, mezclando todos los ingredientes con las manos.
- Estirarla hasta que tenga el tamaño del pie. Cubrir el pie con la masa y pintarlo con huevo batido.
- Llevar al horno precalentado a 200 ºC por media hora hasta que la masa se dore y la carne en el interior esté bien caliente. Servir con papas, arvejas y zanahorias asadas o con puré de papas.