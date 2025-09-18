Gastronomía

Cómo hacer una tarta de carne con un toque especial de cerveza negra

La tarta de carne con cerveza negra, un clásico de la cocina inglesa, combina la robustez de la carne vacuna con la profundidad del lúpulo, ofreciendo una experiencia culinaria que reconforta en cualquier ocasión.

Por ABC Color
04 de marzo de 2023 - 15:31
Tarta de carne con cerveza.
Tarta de carne con cerveza.Wirestock

Cómo hacer tarta de carne con cerveza negra

Beef pie in black beer o tarta de carne con cerveza negra

  • Receta: inglesa
  • Para: Para 8 personas

Ingredientes

  • 1,5 kilogramos de carne vacuna (bola de lomo)
  • 500 mililitros de salsa de tomate
  • 350 mililitros de cerveza negra
  • 3 cucharadas de harina

Masa

  • 125 gramos de harina común
  • Una pizca de sal
  • 50 gramos de manteca
  • 2 o 3 cucharadas de agua

Elaboración paso a paso

  1. El día anterior preparar la carne, sacarle la grasa y los nervios, y cortarla en cubos. Mezclarla bien con la harina utilizando las manos.
  2. Colocar la carne en un pie (*), agregar la salsa de tomate, cubrir con la cerveza negra, condimentar a gusto y llevar al horno a 180 ºC hasta que la carne quede tierna y la salsa se espese bien, entre 3 y 4 horas. Retirar del horno y dejarla reposar toda la noche.
  3. Al día siguiente se prepara la masa, mezclando todos los ingredientes con las manos.
  4. Estirarla hasta que tenga el tamaño del pie. Cubrir el pie con la masa y pintarlo con huevo batido.
  5. Llevar al horno precalentado a 200 ºC por media hora hasta que la masa se dore y la carne en el interior esté bien caliente. Servir con papas, arvejas y zanahorias asadas o con puré de papas.

