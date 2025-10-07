Gastronomía

Cheesecake salado: una entrada perfecta para sorprender en tus comidas

El cheesecake salado está revolucionando las entradas, combinando la cremosidad del queso con un toque gourmet. Ideal para acompañar ensaladas frescas, esta receta fácil transforma lo clásico en una opción sorprendente, perfecta para cualquier ocasión.

Por ABC Color
11 de abril de 2023 - 16:22
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Cheesecake salado.
Cheesecake salado.Archivo ABC Color

Cómo hacer un cheesecake salado

Lea más: Cómo elegir el queso ideal para tus ensaladas: una guía de sabores

Ideal para servir como entrada con ensalada de hojas verdes o con tomatitos cherry.

Cheesecake salado

  • Plato: Entrada

Ingredientes

Base:

  • 100 gramos de manteca
  • 200 gramos de galletitas de agua tipo crakers

Relleno:

  • 400 gramos de queso crema
  • 250 gramos de queso cheddar o emmental (rallado)
  • 3 huevos
  • Sal, pimienta y 1 pizca de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ºC.
  2. Procesar las galletitas e ir incorporando la manteca derretida hasta formar una arena húmeda. Forrar una tartera desmontable, presionando muy bien, y reservar en la heladera.  
  3. Mezclar el queso crema con sal, pimienta, nuez moscada, el queso elegido previamente rallado y, por último, agregar los huevos. Integrar todo bien.
  4. Volcar sobre el molde y llevar al horno por 40 minutos aproximadamente.
  5. Decorar con jamón crudo y hojas verdes.

 

Enlace copiado