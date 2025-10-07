Cheesecake salado: una entrada perfecta para sorprender en tus comidas

Cómo hacer un cheesecake salado
Ideal para servir como entrada con ensalada de hojas verdes o con tomatitos cherry.
Cheesecake salado
- Plato: Entrada
Ingredientes
Base:
- 100 gramos de manteca
- 200 gramos de galletitas de agua tipo crakers
Relleno:
- 400 gramos de queso crema
- 250 gramos de queso cheddar o emmental (rallado)
- 3 huevos
- Sal, pimienta y 1 pizca de nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ºC.
- Procesar las galletitas e ir incorporando la manteca derretida hasta formar una arena húmeda. Forrar una tartera desmontable, presionando muy bien, y reservar en la heladera.
- Mezclar el queso crema con sal, pimienta, nuez moscada, el queso elegido previamente rallado y, por último, agregar los huevos. Integrar todo bien.
- Volcar sobre el molde y llevar al horno por 40 minutos aproximadamente.
- Decorar con jamón crudo y hojas verdes.