El arte del cóctel Paloma ahumada: ingredientes y secretos para un trago exquisito

La Paloma ahumada, símbolo de la coctelería mexicana, fusiona la frescura de la toronja con el carácter profundo del mezcal, ofreciendo una experiencia sensorial cautivadora que revela la riqueza cultural de sus ingredientes y técnicas, redefiniendo el arte del cóctel.

25 de octubre de 2025 - 13:00
Cóctel Paloma ahumada.
Cóctel Paloma ahumada.bhofack2

Cómo hacer un cóctel Paloma ahumada

Paloma ahumada

  • Plato: Trago
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 45 mililitros de tequila blanco (o 30 mililitros de tequila + 15 mililitros de mezcal joven para un ahumado equilibrado)
  • 20 mililitros de jugo fresco de toronja rosada
  • 10 mililitros de jugo fresco de limón
  • 10–15 mililitros de jarabe de agave (ajuste al gusto y según la soda)
  • 60–90 mililitros de soda de toronja fría (o agua mineral y un chorrito de jugo extra)
  • Sal de gusano o sal ahumada para el borde (opcional)
  • Hielo en cubos grandes
  • Rodaja de toronja o ramita de romero para decorar

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el borde: mezclar sal fina con una pizca de sal ahumada. Humedecer medio borde del vaso con toronja o limón y escarchar solo ese sector. Este “half rim” evita que la sal domine cada sorbo.
  2. Aromatizar el vaso con humo: para una opción con romero encender brevemente una ramita de romero hasta que humee, apagarla soplando y colocarla sobre un plato; cubrir con el vaso invertido 15–20 segundos para capturar el humo. Opción ahumador de mano: inyectar humo en el vaso enfriado durante 10–15 segundos; no buscar llenar de humo, ya que menos es más.
  3. En coctelera con hielo, añadir tequila (o mix tequila–mezcal), jugos de toronja y limón, y jarabe de agave. Agitar 6–8 segundos para enfriar e integrar sin sobre-diluir.
  4. Llenar el vaso ahumado con hielo fresco. Colar la mezcla. Completar con soda de toronja al gusto y dar un breve giro con cuchara para no perder gas.
  5. Exprimir sutilmente una tira de piel de toronja sobre la bebida para liberar aceites. Si usaste romero, flamear muy brevemente la punta de otra ramita, apagarla y usarla como decoración para un aroma de salida.
  6. Seguridad: trabajar lejos de materiales inflamables; el humo debe ser breve y controlado, no llamas abiertas sostenidas.

