El arte del cóctel Paloma ahumada: ingredientes y secretos para un trago exquisito

Cómo hacer un cóctel Paloma ahumada
Paloma ahumada
- Plato: Trago
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 45 mililitros de tequila blanco (o 30 mililitros de tequila + 15 mililitros de mezcal joven para un ahumado equilibrado)
- 20 mililitros de jugo fresco de toronja rosada
- 10 mililitros de jugo fresco de limón
- 10–15 mililitros de jarabe de agave (ajuste al gusto y según la soda)
- 60–90 mililitros de soda de toronja fría (o agua mineral y un chorrito de jugo extra)
- Sal de gusano o sal ahumada para el borde (opcional)
- Hielo en cubos grandes
- Rodaja de toronja o ramita de romero para decorar
Elaboración paso a paso
- Preparar el borde: mezclar sal fina con una pizca de sal ahumada. Humedecer medio borde del vaso con toronja o limón y escarchar solo ese sector. Este “half rim” evita que la sal domine cada sorbo.
- Aromatizar el vaso con humo: para una opción con romero encender brevemente una ramita de romero hasta que humee, apagarla soplando y colocarla sobre un plato; cubrir con el vaso invertido 15–20 segundos para capturar el humo. Opción ahumador de mano: inyectar humo en el vaso enfriado durante 10–15 segundos; no buscar llenar de humo, ya que menos es más.
- En coctelera con hielo, añadir tequila (o mix tequila–mezcal), jugos de toronja y limón, y jarabe de agave. Agitar 6–8 segundos para enfriar e integrar sin sobre-diluir.
- Llenar el vaso ahumado con hielo fresco. Colar la mezcla. Completar con soda de toronja al gusto y dar un breve giro con cuchara para no perder gas.
- Exprimir sutilmente una tira de piel de toronja sobre la bebida para liberar aceites. Si usaste romero, flamear muy brevemente la punta de otra ramita, apagarla y usarla como decoración para un aroma de salida.
- Seguridad: trabajar lejos de materiales inflamables; el humo debe ser breve y controlado, no llamas abiertas sostenidas.