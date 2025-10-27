Gastronomía

Sopa de zanahoria y verdeo: una entrada perfecta para cualquier ocasión

Descubrí cómo una simple mezcla de zanahorias y cebollita de verdeo se transforma en una deliciosa sopa que reconforta el alma. Esta receta, perfecta como entrada liviana, promete llevar tus comidas a un nuevo nivel, ¡sin complicaciones!

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 09:22
Sopa de zanahoria.
Sopa de zanahoria.Shutterstock

Cómo hacer una sopa de zanahoria y verdeo

Lea más: Todo lo que aporta un vaso de jugo de zanahoria: beneficios y precauciones

Sopa de zanahoria y verdeo

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 4 zanahorias medianas
  • 1 mazo de cebollita de verdeo
  • 4 tazas de caldo de ave
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 taza de leche descremada
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las zanahorias, cortarlas pequeñas, picar la cebolla y cocinar todo en una cacerolita con 1/3 taza de agua a fuego suave y con la cacerola tapada, por 15 minutos.
  2. Agregar el caldo, el jugo de limón y la ralladura. Mezclar, tapar y cocinar otros 15 minutos, a partir del momento en que vuelve a retomar el hervor.
  3. Retirar del fuego, procesar o licuar todo junto con la leche hasta que quede bien lisa y volver a la cacerola. Salpimentar, calentar y servir caliente o fría.