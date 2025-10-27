Sopa de zanahoria y verdeo: una entrada perfecta para cualquier ocasión

Cómo hacer una sopa de zanahoria y verdeo
Sopa de zanahoria y verdeo
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 4 zanahorias medianas
- 1 mazo de cebollita de verdeo
- 4 tazas de caldo de ave
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 1 taza de leche descremada
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Pelar las zanahorias, cortarlas pequeñas, picar la cebolla y cocinar todo en una cacerolita con 1/3 taza de agua a fuego suave y con la cacerola tapada, por 15 minutos.
- Agregar el caldo, el jugo de limón y la ralladura. Mezclar, tapar y cocinar otros 15 minutos, a partir del momento en que vuelve a retomar el hervor.
- Retirar del fuego, procesar o licuar todo junto con la leche hasta que quede bien lisa y volver a la cacerola. Salpimentar, calentar y servir caliente o fría.