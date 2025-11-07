Delicioso risotto de calabaza y hongos: una explosión de sabores italianos en tu mesa

Cómo hacer risotto de calabaza y hongos
Lea más: Por qué no todos los arroces sirven para risotto: diferencias en almidón y cocción
Risotto de calabaza y hongos
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 750 gramos de calabaza
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de romero
- 200 gramos de arroz para risotto
- 1 cebolla
- 630 centímteros cúbicos de caldo de verduras
- 3 cucharadas de queso rallado diet
- 100 gramos de hongos
- 2 cucharadas de perejil picado o tomillo
- Opcional: 75 centímteros cúbicos de vino blanco
Elaboración paso a paso
- Cocinar los cubos de calabaza en el horno librucados con 1 cucharada de aceite de oliva o rocío vegetal, hasta que estén tiernos.
- Retirarlos del horno y dividirlos en dos partes. Procesar una parte con 1 cucharada de aceite y 2 cucharadas de caldo. Reservar los cubos restantes.
- En una cacerola antiadherente, rehogar la cebolla picada con 1 cucharada de aceite de oliva. Cuando esté transparente, agregar el arroz, revolver y seguir cocinando hasta que cambie un poco de color.
- Adicionar el vino blanco y dejar que evapore lentamente el alcohol. Luego, incorporar un poco del caldo caliente y a medida que se va secando, incorporar de a poco el resto del caldo hasta terminarlo. Esto requiere unos 15 minutos de cocción, revolviendo continuamente.
- Agregar el puré de calabaza y el queso rallado. Mezclar y apagar el fuego.
- Distribuir el risotto en los platos, cubrir con los cubos de calabaza reservados y los champiñones (si son frescos, previamente grillados). Espolvorear con el perejil y/o tomillo fresco y servir.