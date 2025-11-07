Gastronomía

Delicioso risotto de calabaza y hongos: una explosión de sabores italianos en tu mesa

Transformá tu cena con un risotto de calabaza y hongos, una fusión de sabores italianos. Este plato, creado con ingredientes frescos y técnicas simples, promete llevar tu paladar a un nuevo nivel en menos de una hora.

Por ABC Color
14 de agosto de 2022 - 10:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Risotto de calabaza y hongos, imagen ilustrativa.
Risotto de calabaza y hongos, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer risotto de calabaza y hongos

Risotto de calabaza y hongos

  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 750 gramos de calabaza
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de romero
  • 200 gramos de arroz para risotto
  • 1 cebolla
  • 630 centímteros cúbicos de caldo de verduras
  • 3 cucharadas de queso rallado diet
  • 100 gramos de hongos
  • 2 cucharadas de perejil picado o tomillo
  • Opcional: 75 centímteros cúbicos de vino blanco

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar los cubos de calabaza en el horno librucados con 1 cucharada de aceite de oliva o rocío vegetal, hasta que estén tiernos.
  2. Retirarlos del horno y dividirlos en dos partes. Procesar una parte con 1 cucharada de aceite y 2 cucharadas de caldo. Reservar los cubos restantes.
  3. En una cacerola antiadherente, rehogar la cebolla picada con 1 cucharada de aceite de oliva. Cuando esté transparente, agregar el arroz, revolver y seguir cocinando hasta que cambie un poco de color.
  4. Adicionar el vino blanco y dejar que evapore lentamente el alcohol. Luego, incorporar un poco del caldo caliente y a medida que se va secando, incorporar de a poco el resto del caldo hasta terminarlo. Esto requiere unos 15 minutos de cocción, revolviendo continuamente.
  5. Agregar el puré de calabaza y el queso rallado. Mezclar y apagar el fuego.
  6. Distribuir el risotto en los platos, cubrir con los cubos de calabaza reservados y los champiñones (si son frescos, previamente grillados). Espolvorear con el perejil y/o tomillo fresco y servir.