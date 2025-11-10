Gastronomía

En el Día Internacional del Brownie aprendé a preparar un brownie con arándanos

Los brownies reinventan su esencia con un toque fresco: arándanos. Esta receta, perfecta para cualquier ocasión, fusiona lo clásico con lo innovador, desafiando a los amantes del chocolate a explorar nuevos sabores.

Por ABC Color
28 de julio de 2022 - 10:00
Brownie con arándanos.
Cómo hacer brownie con arándanos

Brownie con arándanos

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 70 gramos de chocolate semiamargo
  • 70 gramos de manteca
  • 150 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 70 gramos de harina 0000
  • 1 pizca de sal fina
  • 15 gramos de cacao amargo
  • 50 gramos de nueces
  • 40 gramos de arándanos congelados

Elaboración paso a paso

  1. Fundir el chocolate con la manteca.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta disolver el azúcar, y agregar al chocolate fundido.
  3. Incorporar los ingredientes secos tamizados, las nueces apenas cortadas y los arándanos enteros.
  4. Disponer en moldes forrados con papel manteca y enmantecados.
  5. Hornear a 160 °C por 25 minutosaproximdamente, o hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga húmedo. Enfriar antes de cortar.