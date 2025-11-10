En el Día Internacional del Brownie aprendé a preparar un brownie con arándanos

Cómo hacer brownie con arándanos
Lea más: El día está para un rico brownie de cacao y café y esta es la forma de prepararlo
Brownie con arándanos
- Plato: Postre
Ingredientes
- 70 gramos de chocolate semiamargo
- 70 gramos de manteca
- 150 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 70 gramos de harina 0000
- 1 pizca de sal fina
- 15 gramos de cacao amargo
- 50 gramos de nueces
- 40 gramos de arándanos congelados
Elaboración paso a paso
- Fundir el chocolate con la manteca.
- Batir los huevos con el azúcar hasta disolver el azúcar, y agregar al chocolate fundido.
- Incorporar los ingredientes secos tamizados, las nueces apenas cortadas y los arándanos enteros.
- Disponer en moldes forrados con papel manteca y enmantecados.
- Hornear a 160 °C por 25 minutosaproximdamente, o hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga húmedo. Enfriar antes de cortar.