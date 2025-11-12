Torta de naranja en taza: un postre fácil y delicioso para consentir tus sentidos

Cómo hacer una torta de naranja en taza
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 huevo
- 1 cucharadita de margarina
- 2 cucharadas de jugo de naranja
- 2 cucharadas de azúcar
- 3 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de harina leudante
- 2 cucharadas de pepitas de chocolate
- ½ cucharadita de ralladura de naranja
Elaboración paso a paso
- Poner en una taza la margarina y calentar en el microondas a 800 Watts durante 20 segundos.
- Añadir el huevo y batir. Incorporar el azúcar y batir de nuevo. Verter el jugo, la ralladura de naranja y la leche. Mezclar bien.
- Agregar la harina leudante y 1 cucharada de pepitas de chocolate.
- Llevar al microondas a 800 Watts durante 1 minutos y 20 segundos aproximadamente.
- Añadir el resto de las pepitas de chocolate y 1 cucharada de nueces picadas, si se desea. Calentar durante 1 minuto más. Si le falta cocción, añadir unos segundos más al microondas.