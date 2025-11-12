Gastronomía

Torta de naranja en taza: un postre fácil y delicioso para consentir tus sentidos

En solo minutos, una simple taza puede transformarse en un delicioso postre. Esta receta de torta de naranja en taza combina frescura y dulzura, revelando la magia de la cocina rápida y accesible, perfecta para los días de antojo.

Por ABC Color
27 de octubre de 2022 - 15:20
Mug cake, imagen ilustrativa.
Cómo hacer una torta de naranja en taza

Torta de naranja en taza

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de margarina
  • 2 cucharadas de jugo de naranja
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 3 cucharadas de leche
  • 2 cucharadas de harina leudante
  • 2 cucharadas de pepitas de chocolate
  • ½ cucharadita de ralladura de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Poner en una taza la margarina y calentar en el microondas a 800 Watts durante 20 segundos.
  2. Añadir el huevo y batir. Incorporar el azúcar y batir de nuevo. Verter el jugo, la ralladura de naranja y la leche. Mezclar bien.
  3. Agregar la harina leudante y 1 cucharada de pepitas de chocolate.
  4. Llevar al microondas a 800 Watts durante 1 minutos y 20 segundos aproximadamente.
  5. Añadir el resto de las pepitas de chocolate y 1 cucharada de nueces picadas, si se desea. Calentar durante 1 minuto más. Si le falta cocción, añadir unos segundos más al microondas.