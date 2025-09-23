Aprendé a preparar un delicioso postre Rogel en simples pasos

Cómo hacer un Rogel
Postre Rogel
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa
- 500 gramos de harina 0000
- 10 gramos de polvo de hornear
- 500 gramos de crema de leche
Relleno
- 1 kilogramo de dulce de leche
- Merengue italiano
- 3 claras de huevo
- 180 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Unir los ingredientes con una cuchara hasta que se forme la masa.
- Estirar con palote hasta que quede finita como masa de empanadas.
- Cortar los discos de la medida deseada. Pincharlos con un tenedor.
- Colocarlos en una asadera enmantecada y hornear a 170 °C hasta que estén dorados.
- Retirar y dejar enfriar.
- Untar con dulce de leche y unir las tapas en torre.
- Preparar el merengue italiano. En una cacerolita poner 180 gramos de azúcar con 60 centímetros cúbicos de agua. Dejar hervir. Cuando esté a 100 °C empezar a batir las claras en un bol aparte. Cuando el azúcar está a 120 °C comenzar a volcarlo en un hilo sobre las claras, continuar hasta terminar con toda el azúcar. Continuar batiendo hasta que el merengue se enfríe.
- Cubrir el postre Rogel con el merengue y sopletear para terminar la decoración. También se puede decorar con grajeas de colores, hilos de salsa de chocolate, etc.