Aprendé a preparar un delicioso postre Rogel en simples pasos

El clásico postre argentino, el Rogel, renace con una receta irresistible que fusiona tradición y creatividad. Descubrí cómo darle vida a este manjar de capas en tu mesa, deslumbrando a todos con cada bocado dulce y crujiente.

Por Alba Acosta
18 de mayo de 2023 - 09:29
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Postre Rogel.
Postre Rogel.

Cómo hacer un Rogel

Postre Rogel

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa

  • 500 gramos de harina 0000
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 500 gramos de crema de leche

 

Relleno

  • 1 kilogramo de dulce de leche
  • Merengue italiano
  • 3 claras de huevo
  • 180 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Unir los ingredientes con una cuchara hasta que se forme la masa.
  2. Estirar con palote hasta que quede finita como masa de empanadas.
  3. Cortar los discos de la medida deseada. Pincharlos con un tenedor.
  4. Colocarlos en una asadera enmantecada y hornear a 170 °C hasta que estén dorados.
  5. Retirar y dejar enfriar.
  6. Untar con dulce de leche y unir las tapas en torre.
  7. Preparar el merengue italiano. En una cacerolita poner 180 gramos de azúcar con 60 centímetros cúbicos de agua. Dejar hervir. Cuando esté a 100 °C empezar a batir las claras en un bol aparte. Cuando el azúcar está a 120 °C comenzar a volcarlo en un hilo sobre las claras, continuar hasta terminar con toda el azúcar. Continuar batiendo hasta que el merengue se enfríe.
  8. Cubrir el postre Rogel con el merengue y sopletear para terminar la decoración. También se puede decorar con grajeas de colores, hilos de salsa de chocolate, etc.

 

 

