Delicias culinarias brasileñas que tenés que probar al menos una vez en la vida

La comida brasileña es sumamente variada y ofrece platos salados emblemáticos, así como dulces y bebidas que te van a encantar. Probar estas delicias es sumergirse en una cultura llena de vida y sabor. Así que, si alguna vez tenés la oportunidad, asegurate de saborear estas exquisiteces brasileñas al menos una vez en tu vida.

Cuáles son los platos típicos brasileños más famosos

La feijoada es, sin duda, uno de los platos más emblemáticos de Brasil. Esta sabrosa y contundente preparación es un guiso de porotos negros cocidos con diversas carnes de cerdo. Tradicionalmente servido con arroz, farofa (harina de mandioca tostada), y naranjas en rodajas, la feijoada es un plato que representa la fusión de ingredientes y culturas que caracteriza a Brasil.

El pão de queijo es otro clásico brasileño que, a simple vista, parece un pancito normal. Sin embargo, su magia reside en su interior: el queso. Hechos con harina de mandioca, los pães de queijo son ligeros, esponjosos y rebosantes de sabor. Son perfectos para disfrutar en cualquier momento del día.

Tampoco dejes de probar el acarajé. Originario de la región noreste de Brasil, especialmente de Bahía, el acarajé es una deliciosa fritura hecha de porotos, rellena con camarones, vatapá (una crema de pan, leche de coco y maní) y pimiento. Este plato tiene profundas raíces africanas y es un homenaje a la herencia afrobrasileña.

Otra delicia es la moqueca. Este estofado de pescado o mariscos, cocinado lentamente en leche de coco, aceite de palma y tomates, es un plato que se sirve en una olla especial de barro para preservar los sabores. La moqueca es popular tanto en la región de Bahía como en Espírito Santo, y sus variantes regionales ofrecen diferentes matices de sabor.

Las coxinhas son unas deliciosas croquetas en forma de gota, rellenas normalmente con pollo desmenuzado y queso. La mezcla se cubre con una capa de masa, se reboza en pan rallado y se fríe hasta que esté dorada y crujiente. Es un aperitivo muy popular en Brasil, ideal para cualquier ocasión.

Y para aquellos que tienen debilidad por lo dulce, los brigadeiros son una opción irresistible. Se trata de pequeñas bolitas de chocolate hechas con leche condensada, cacao y mantequilla, tradicionalmente cubiertas de fideos de chocolate. Los brigadeiros son un elemento básico en las celebraciones brasileñas, especialmente en cumpleaños.

Para completar cualquier experiencia culinaria en Brasil, no puede faltar la caipirinha, la bebida nacional del país. Este cóctel refrescante se prepara con cachaça (aguardiente de caña de azúcar), lima, azúcar y hielo. La caipirinha es perfecta para refrescarse y disfrutar del ambiente tropical brasileño.

La gastronomía brasileña es, sin dudas, un festín de sabores, texturas y colores. Cada plato cuenta una historia y ofrece una muestra de la rica tradición culinaria de Brasil.