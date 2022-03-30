Cómo hacer brigadeiros o trufas brasileñas
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Brigadeiros de galletitas
- Plato: Postre
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 200 gramos de galletitas procesadas
- 200 gramos de dulce de leche
- 1 cucharada de chocolate polvo
- 2 cucharadas de coñac u otro licor
- Confites de chocolates, cantidad necesaria
- Chocolate en polvo para rebozar, cantidad necesaria
Elaboración paso a paso
- En un bol, colocar las galletitas procesadas, el dulce de leche el chocolate en polvo y el coñac.
- Mezclar bien hasta lograr una masa homogénea y compacta.
- Formar las bolitas, y rebozarlas con los confites o el chocolate en polvo.
- Colocar en pirotines y mantener en la heladera hasta servir.
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