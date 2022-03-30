Gastronomía

Hacé brigadeiros con galletitas, una receta brasileña facilísima

No te podés perder esta receta de brigadeiros o trufas brasileñas. Son tan fáciles de preparar, que no tenés excusas.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Brigadeiros de chocolate con galletitas.
Brigadeiros de chocolate con galletitas.Shutterstock

Cómo hacer brigadeiros o trufas brasileñas

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Brigadeiros de galletitas

  • Plato: Postre
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 200 gramos de galletitas procesadas
  • 200 gramos de dulce de leche
  • 1 cucharada de chocolate polvo
  • 2 cucharadas de coñac u otro licor
  • Confites de chocolates, cantidad necesaria
  • Chocolate en polvo para rebozar, cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, colocar las galletitas procesadas, el dulce de leche el chocolate en polvo y el coñac.
  2. Mezclar bien hasta lograr una masa homogénea y compacta.
  3. Formar las bolitas, y rebozarlas con los confites o el chocolate en polvo.
  4. Colocar en pirotines y mantener en la heladera hasta servir.

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