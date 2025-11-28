Gastronomía

Copa frutal con crema de naranjas: una delicia refrescante para compartir en familia

La copa frutal con crema de naranjas, un deleite que combina frescura y dulzura, es ideal para compartir. Con una preparación sencilla, transforma cualquier ocasión en un festín atractivo y saludable.

Por ABC Color
28 de enero de 2023 - 15:18
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Copa frutal.
Copa frutal.Shutterstock

Cómo hacer una copa frutal con crema de naranjas

Copa frutal con crema de naranjas

  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 300 gramos de piña
  • 1 lata de duraznos
  • 6 kiwis
  • 300 gramos de frutillas

Crema:

  • 1 cucharada de almidón de maíz
  • 2 tazas de jugo de naranja
  • ½ taza de crema de leche light
  • 100 gramos de azúcar (o 1 cucharadita de edulcorante)

Elaboración paso a paso

  1. Disolver el almidón de maíz en el jugo de naranja. Ponerlo en una cacerolita y agregar el azúcar o el edulcorante. Llevar a fuego suave revolviendo continuamente hasta que la preparación espese. Dejar enfriar cubierta con papel film en contacto con la superficie para que no se forme nata.
  2. Batir la crema de leche a medio punto. Adicionar a la preparación anterior.
  3. Distribuir las frutas en copas, cubrir con un poco de crema y decorar con una galletita.