Copa frutal con crema de naranjas: una delicia refrescante para compartir en familia

Cómo hacer una copa frutal con crema de naranjas
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 300 gramos de piña
- 1 lata de duraznos
- 6 kiwis
- 300 gramos de frutillas
Crema:
- 1 cucharada de almidón de maíz
- 2 tazas de jugo de naranja
- ½ taza de crema de leche light
- 100 gramos de azúcar (o 1 cucharadita de edulcorante)
Elaboración paso a paso
- Disolver el almidón de maíz en el jugo de naranja. Ponerlo en una cacerolita y agregar el azúcar o el edulcorante. Llevar a fuego suave revolviendo continuamente hasta que la preparación espese. Dejar enfriar cubierta con papel film en contacto con la superficie para que no se forme nata.
- Batir la crema de leche a medio punto. Adicionar a la preparación anterior.
- Distribuir las frutas en copas, cubrir con un poco de crema y decorar con una galletita.