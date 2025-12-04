Transformá tu cena de Navidad: salmón a la parrilla con salsa de naranja, fácil y delicioso

Cómo hacer un salmón a la parrilla con salsa naranja
Salmón con salsa de naranja
- Plato: Plato principal
- Para: Para 4 personas
Ingredientes
- 4 filetes de salmón con piel de 2 centímetros de grosor, de 180 gramos cada uno (720 gramos en total)
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 8 gramos de sal fina
- 4 gramos de pimienta negra molida
Para la salsa de naranja:
- 300 mililitros de jugo de naranja recién exprimido y colado
- 2 gramos de ralladura fina de naranja (solo la parte anaranjada)
- 20 gramos de miel
- 15 mililitros de salsa de soja
- 10 mililitros de vinagre de arroz o vinagre de vino blanco
- 5 gramos de jengibre fresco rallado
- 8 gramos de fécula de maíz disueltos en 40 mililitros de agua fría
- 25 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubos pequeños
Para terminar y acompañar:
- 5 gramos de hojas de cilantro fresco picado (opcional)
- 1 naranja mediana cortada en gajos sin piel ni membrana, 150 gramos (opcional)
- 200 gramos de arroz blanco cocido o 250 gramos de verduras asadas, para servir (opcional)
Elaboración paso a paso
- Precalentar la parrilla a fuego medio-alto hasta alcanzar doscientos veinte grados Celsius.
- Limpiar las rejillas con un cepillo metálico para eliminar residuos.
- Engrasar ligeramente las rejillas con un trozo de papel de cocina humedecido en aceite de oliva, utilizando pinzas para evitar el contacto directo con el calor.
- Secar los filetes de salmón con papel de cocina para retirar humedad superficial.
- Pincelar los filetes por ambos lados con los treinta mililitros de aceite de oliva.
- Sazonar los filetes por ambos lados con los ocho gramos de sal fina y los cuatro gramos de pimienta negra molida.
- Preparar la salsa de naranja en una cacerola pequeña colocando los trescientos mililitros de jugo de naranja, los dos gramos de ralladura de naranja, veinte gramos de miel, quince mililitros de salsa de soja, diez mililitros de vinagre de arroz y cinco gramos de jengibre rallado.
- Llevar la cacerola a fuego medio y hervir suavemente durante cinco minutos para concentrar sabores.
- Incorporar los ocho gramos de fécula de maíz disueltos en cuarenta mililitros de agua fría y mezclar enérgicamente con un batidor manual para evitar grumos.
- Cocinar la salsa durante dos minutos más, hasta espesar lo suficiente como para napar el dorso de una cuchara. Retirar la cacerola del fuego e incorporar los veinticinco gramos de manteca, mezclando hasta emulsionar y obtener brillo. Mantener la salsa tapada a fuego muy bajo o fuera del fuego para conservar temperatura sin hervir.
- Colocar los filetes de salmón en la parrilla con la piel hacia abajo, ubicarlos en zona de calor directo. Cocinar sin mover durante cuatro a cinco minutos, hasta observar que el color opaco avance aproximadamente hasta dos tercios de la altura del filete.
- Girar cuidadosamente los filetes con una espátula ancha y cocinar dos a tres minutos adicionales para alcanzar un punto jugoso, con temperatura interna de cincuenta y dos a cincuenta y cuatro grados Celsius.
- Retirar el salmón de la parrilla y dejar reposar tres minutos sobre una fuente templada para redistribuir jugos.
- Bañar los filetes con una cantidad generosa de salsa de naranja y reservar el resto en una salsera para llevar a la mesa.
- Espolvorear con cinco gramos de cilantro fresco picado y disponer los ciento cincuenta gramos de gajos de naranja si se utilizan. Servir de inmediato.