Sidra: la favorita a la hora de brindar en diciembre

Diciembre significa pan dulce y sidra. Bien fría, es sinónimo de encuentros familiares y con amigos. Es lo que se llama una bebida insignia durante las celebraciones de fin de año por varias razones.

Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es simboliza prosperidad. En muchas culturas, el acto de brindar con una bebida efervescente simboliza prosperidad y nuevos comienzos. La sidra, con su burbujeante presencia, encarna estos deseos para el año entrante.

Uno de los factores más importantes es que comparada con otras bebidas espumosas como el champán, la sidra es más asequible, lo que la convierte en una opción popular para grandes reuniones familiares y eventos festivos.

Lea más: Tragos con sidra bien fría, para seguir celebrando

¿La sidra nos engorda?

La sidra es conocida por ser una opción refrescante y ligera. Una porción estándar de sidra (alrededor de 150 ml) suele contener entre 100 y 150 calorías. Es importante, sin embargo, ser consciente de que la cantidad exacta de calorías puede variar según la marca y el tipo de sidra.

Si bien es una bebida más ligera en comparación con otras opciones alcohólicas, como los cócteles o ciertas cervezas, un consumo moderado es recomendado para mantener un estilo de vida saludable, sobre todo durante las fiestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Temperatura ideal de la sidra en el verano

Al constituir una opción refrescante, la sidra es también la bebida perfecta para disfrutar en el calor del verano. La temperatura ideal para servir la sidra se sitúa entre 7 y 12 grados Celsius. Este rango garantiza que la sidra mantenga su frescura y burbujeo característico, lo que la hace especialmente apetecible en días calurosos.

Lea más: ¿Con qué brindamos? Ponche con sidra para Navidad

La elección de la copa puede influir en la experiencia de degustar sidra. Aunque es común ver la sidra servida en una copa de flauta similar a la utilizada para el champán, una opción más tradicional y a menudo recomendada es el cáliz de sidra. Esta copa, de mayor amplitud, permite que los aromas frutales de la bebida se esparzan mejor, enriqueciendo la experiencia sensorial.