Gastronomía

Pera envuelta en hojaldre, ideal para acompañar con helado

Aprendé a hacer peras envueltas en hojaldre y bañadas con miel, un postre vistoso para ocasiones especiales. Seguí esta receta y acompañá con un rico helado.

Por ABC Color
25 de enero de 2026 - 13:00
Pera envuelta en hojaldre.
Pera envuelta en hojaldre.Shutterstock

Cómo hacer pera envuelta en hojaldre

Lea más: Facilísimo y sabroso flan de melón: un postre diferente

Pera envuelta en hojaldre

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 peras conferencia madura pero firme
  • 500 gramos de hojaldre refrigerado o congelado descongelado
  • 1 unidad de huevo
  • 30 mililitros de agua
  • 200 mililitros de miel
  • 30 mililitros de zumo de limón
  • 30 gramos de azúcar
  • 5 gramos de canela molida
  • 5 gramos de esencia de vainilla
  • 10 gramos de mantequilla sin sal
  • 1 pizca de sal
  • 20 gramos de harina de trigo para espolvorear la superficie

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Forrar una bandeja de horno con papel de hornear.
  3. Lavar y secar las peras cuidadosamente.
  4. Pelar las peras dejando el rabito intacto.
  5. Cortar una fina base en la parte inferior de cada pera para que se mantenga de pie. Retirar el corazón de las peras por la base utilizando un descorazonador o un cuchillo pequeño.
  6. Mezclar en un bol pequeño la canela molida, el azúcar y la pizca de sal.
  7. Espolvorear el interior de las peras con la mezcla de canela y azúcar.
  8. Reservar las peras en posición vertical sobre la bandeja de horno.
  9. Espolvorear ligeramente la superficie de trabajo con la harina de trigo.
  10. Extender la lámina de hojaldre con un rodillo hasta obtener un grosor uniforme de aproximadamente 3 milímetros. Cortar el hojaldre en tiras largas de aproximadamente 2 centímetros de ancho.
  11. Enrollar cada pera con una tira de hojaldre comenzando desde la base y subiendo en forma de espiral hasta llegar cerca del rabito. Añadir más tiras de hojaldre si es necesario para cubrir bien la pera, presionando suavemente las uniones.
  12. Colocar las peras envueltas de nuevo sobre la bandeja de horno.
  13. Batir el huevo con el agua en un bol pequeño hasta integrar. Pintar la superficie del hojaldre con la mezcla de huevo batido y agua utilizando una brocha de cocina.
  14. Introducir la bandeja en el horno y hornear durante 20 a 25 minutos hasta que el hojaldre esté dorado.
  15. Colocar en un cazo la miel, el zumo de limón, la manteca y la esencia de vainilla. Calentar a fuego medio durante 5 minutos removiendo de vez en cuando hasta obtener una salsa fluida y brillante. Retirar la salsa de miel del fuego y dejar templar durante 5 minutos.
  16. Sacar las peras del horno y dejar reposar 5 minutos sobre la bandeja.
  17. Colocar cada pera en un plato de postre. Bañar las peras con la salsa de miel templada justo antes de servir.
  18. Servir las peras y acompañar con helado.

Lea más: Delicia para el verano: sándwich de helado de menta granizada