Pera envuelta en hojaldre, ideal para acompañar con helado

Cómo hacer pera envuelta en hojaldre
Pera envuelta en hojaldre
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 peras conferencia madura pero firme
- 500 gramos de hojaldre refrigerado o congelado descongelado
- 1 unidad de huevo
- 30 mililitros de agua
- 200 mililitros de miel
- 30 mililitros de zumo de limón
- 30 gramos de azúcar
- 5 gramos de canela molida
- 5 gramos de esencia de vainilla
- 10 gramos de mantequilla sin sal
- 1 pizca de sal
- 20 gramos de harina de trigo para espolvorear la superficie
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Forrar una bandeja de horno con papel de hornear.
- Lavar y secar las peras cuidadosamente.
- Pelar las peras dejando el rabito intacto.
- Cortar una fina base en la parte inferior de cada pera para que se mantenga de pie. Retirar el corazón de las peras por la base utilizando un descorazonador o un cuchillo pequeño.
- Mezclar en un bol pequeño la canela molida, el azúcar y la pizca de sal.
- Espolvorear el interior de las peras con la mezcla de canela y azúcar.
- Reservar las peras en posición vertical sobre la bandeja de horno.
- Espolvorear ligeramente la superficie de trabajo con la harina de trigo.
- Extender la lámina de hojaldre con un rodillo hasta obtener un grosor uniforme de aproximadamente 3 milímetros. Cortar el hojaldre en tiras largas de aproximadamente 2 centímetros de ancho.
- Enrollar cada pera con una tira de hojaldre comenzando desde la base y subiendo en forma de espiral hasta llegar cerca del rabito. Añadir más tiras de hojaldre si es necesario para cubrir bien la pera, presionando suavemente las uniones.
- Colocar las peras envueltas de nuevo sobre la bandeja de horno.
- Batir el huevo con el agua en un bol pequeño hasta integrar. Pintar la superficie del hojaldre con la mezcla de huevo batido y agua utilizando una brocha de cocina.
- Introducir la bandeja en el horno y hornear durante 20 a 25 minutos hasta que el hojaldre esté dorado.
- Colocar en un cazo la miel, el zumo de limón, la manteca y la esencia de vainilla. Calentar a fuego medio durante 5 minutos removiendo de vez en cuando hasta obtener una salsa fluida y brillante. Retirar la salsa de miel del fuego y dejar templar durante 5 minutos.
- Sacar las peras del horno y dejar reposar 5 minutos sobre la bandeja.
- Colocar cada pera en un plato de postre. Bañar las peras con la salsa de miel templada justo antes de servir.
- Servir las peras y acompañar con helado.