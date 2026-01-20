Facilísimo y sabroso flan de melón: un postre diferente

Cómo hacer flan de melón
Flan de melón
- Plato: Postre
- Para: Para 10 porciones
Ingredientes
- ½ taza de agua
- 1 taza de azúcar
- 3 tazas de melón dulce pelado y picado
- 2 cucharadas de azúcar
- 4 huevos enteros
- 3 yemas de huevo
- 1 lata de leche condensada azucarada
- 1 lata de leche evaporada (o leche entera)
Elaboración paso a paso
- Mezclar el agua con 1 taza de azúcar en una cacerola pequeña y hervir a fuego alto para preparar el caramelo. Hervir sin revolver hasta que empiece a tomar un color dorado, de 7 a 9 minutos.
- Retirar el caramelo del fuego y rápidamente distribuirlo en los moldes de flan.
- Mezclar el melón con las 2 cucharadas de azúcar restantes en una cacerola pequeña a fuego bajo y cocinar por 5 a 8 minutos. Dejar enfriar completamente.
- Colocar en la licuadora el melón, los huevos, la leche condensada y la leche evaporada o entera. Licuar hasta que quede todo bien mezclado.
- Volcar sobre los moldes acaramelados y hornear a baño María (o sea, en un recipiente con agua hasta la mitad de la altura de los moldes) hasta que cuajen, 45 minutos aproximadamente.
- Dejar que los flanes se enfríen y llevar a la heladera por un par de horas antes de servirlos.