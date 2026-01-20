Gastronomía

Facilísimo y sabroso flan de melón: un postre diferente

Receta de flan de melón para disfrutar de un postre rico, nutritivo y diferente esta semana.

Por ABC Color
15 de febrero de 2023 - 09:00
Flan de melón.
Flan de melón.Shutterstock

Cómo hacer flan de melón

Flan de melón

  • Plato: Postre
  • Para: Para 10 porciones

Ingredientes

  • ½ taza de agua
  • 1 taza de azúcar
  • 3 tazas de melón dulce pelado y picado
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 4 huevos enteros
  • 3 yemas de huevo
  • 1 lata de leche condensada azucarada
  • 1 lata de leche evaporada (o leche entera)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el agua con 1 taza de azúcar en una cacerola pequeña y hervir a fuego alto para preparar el caramelo. Hervir sin revolver hasta que empiece a tomar un color dorado, de 7 a 9 minutos.
  2. Retirar el caramelo del fuego y rápidamente distribuirlo en los moldes de flan.
  3. Mezclar el melón con las 2 cucharadas de azúcar restantes en una cacerola pequeña a fuego bajo y cocinar por 5 a 8 minutos. Dejar enfriar completamente.
  4. Colocar en la licuadora el melón, los huevos, la leche condensada y la leche evaporada o entera. Licuar hasta que quede todo bien mezclado.
  5. Volcar sobre los moldes acaramelados y hornear a baño María (o sea, en un recipiente con agua hasta la mitad de la altura de los moldes) hasta que cuajen, 45 minutos aproximadamente.
  6. Dejar que los flanes se enfríen y llevar a la heladera por un par de horas antes de servirlos.