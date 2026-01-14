Delicia para el verano: sándwich de helado de menta granizada

Cómo hacer un sándwich de helado de menta granizada
Sándwich de helado
- Plato: Postre
Ingredientes
- 12 unidades de cookie con chispas de chocolate
- 500 mililitros de helado de menta granizada
- 200 gramos de chocolate para fundir
- 30 gramos de manteca
Elaboración paso a paso
- Retirar el helado de menta granizada del congelador y dejar ablandar a temperatura ambiente durante 10 minutos.
- Forrar una fuente rectangular con papel manteca o papel film.
- Colocar el helado ablandado en la fuente y distribuir en una capa uniforme de aproximadamente 3 centímetros de grosor.
- Llevar la fuente al congelador y dejar solidificar el helado durante 60 minutos.
- Disponer 6 cookies con chispas de chocolate boca abajo sobre una bandeja.
- Cortar porciones de helado del tamaño de cada cookie y colocarlas sobre las cookies de la bandeja.
- Cubrir cada porción de helado con otra cookie presionando suavemente para formar 6 sándwiches de helado.
- Llevar los sándwiches al congelador durante 30 minutos para que tomen firmeza.
- Picar el chocolate para fundir en trozos pequeños.
- Colocar el chocolate picado y la manteca en un bol apto para microondas.
- Fundir el chocolate en el microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando entre cada intervalo hasta obtener una mezcla lisa.
- Dejar entibiar el chocolate fundido durante 5 minutos.
- Sumergir parcialmente cada sándwich de helado en el chocolate fundido, dejando escurrir el excedente.
- Colocar los sándwiches bañados sobre una bandeja con papel manteca.
- Llevar nuevamente los sándwiches al congelador durante al menos 15 minutos antes de servir.