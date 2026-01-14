Gastronomía

Delicia para el verano: sándwich de helado de menta granizada

Receta de sándwich de helado para los amantes de la menta granizada. También podés hacerlo con otros sabores.

Por ABC Color
14 de enero de 2026 - 13:00
Sándwich de helado de menta granizada.
Sándwich de helado de menta granizada.Shutterstock

Cómo hacer un sándwich de helado de menta granizada

Lea más: Día Internacional del Chicle: ¿qué comemos cuando mascamos chicle?

Sándwich de helado

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 12 unidades de cookie con chispas de chocolate
  • 500 mililitros de helado de menta granizada
  • 200 gramos de chocolate para fundir
  • 30 gramos de manteca

Elaboración paso a paso

  1. Retirar el helado de menta granizada del congelador y dejar ablandar a temperatura ambiente durante 10 minutos.
  2. Forrar una fuente rectangular con papel manteca o papel film.
  3. Colocar el helado ablandado en la fuente y distribuir en una capa uniforme de aproximadamente 3 centímetros de grosor.
  4. Llevar la fuente al congelador y dejar solidificar el helado durante 60 minutos.
  5. Disponer 6 cookies con chispas de chocolate boca abajo sobre una bandeja.
  6. Cortar porciones de helado del tamaño de cada cookie y colocarlas sobre las cookies de la bandeja.
  7. Cubrir cada porción de helado con otra cookie presionando suavemente para formar 6 sándwiches de helado.
  8. Llevar los sándwiches al congelador durante 30 minutos para que tomen firmeza.
  9. Picar el chocolate para fundir en trozos pequeños.
  10. Colocar el chocolate picado y la manteca en un bol apto para microondas.
  11. Fundir el chocolate en el microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando entre cada intervalo hasta obtener una mezcla lisa.
  12. Dejar entibiar el chocolate fundido durante 5 minutos.
  13. Sumergir parcialmente cada sándwich de helado en el chocolate fundido, dejando escurrir el excedente.
  14. Colocar los sándwiches bañados sobre una bandeja con papel manteca.
  15. Llevar nuevamente los sándwiches al congelador durante al menos 15 minutos antes de servir.

Lea más: Helado de manteca de maní, chocolate y banana sin azúcar: la receta más sencilla