Gastronomía

El renacimiento del mango: tres recetas internacionales que honran a “el rey de las frutas”

Aprovechá el mango para hacer recetas internacionales deliciosas. Aprendé a hacer lassi de la India, arroz al estilo tailandés y una versión mexicana de mango con ají que te va a a encantar.

Por ABC Color
27 de enero de 2026 - 11:00
Mango.
Mango.Shutterstock

Cómo hacer un lassi de la India

Lassi de mango.
Lassi

  • Plato: Bebida
  • Receta: India

Ingredientes

  • 200 mililitros de yogur natural
  • 100 mililitros de agua fría
  • 50 gramos de pulpa de mango maduro
  • 10 gramos de azúcar
  • 2 gramos de cardamomo molido
  • 4 unidades de cubo de hielo

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el yogur natural, el agua fría y la pulpa de mango en el vaso de la licuadora.
  2. Añadir el azúcar y el cardamomo molido.
  3. Incorporar los cubos de hielo.
  4. Triturar a máxima velocidad hasta obtener una mezcla homogénea y espumosa.
  5. Probar y ajustar de azúcar si es necesario, volviendo a mezclar unos segundos.
  6. Servir inmediatamente en vasos fríos.

Cómo hacer arroz dulce tailandés con mango

Arroz thai con mango.
Arroz thai con mango.

Arroz dulce tailandés con mango

  • Receta: tailandesa

Ingredientes

  • 200 gramos de arroz glutinoso
  • 250 mililitros de leche de coco
  • 200 mililitros de agua
  • 80 gramos de azúcar
  • 2 gramos de sal
  • 2 mangoa maduroa
  • 10 gramos de semillas de sésamo blanco
  • 5 gramos de hojas de menta fresca

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el arroz glutinoso bajo el grifo hasta que el agua salga clara.
  2. Dejar remojar el arroz glutinoso en agua fría durante 4 horas o toda la noche.
  3. Escurrir el arroz glutinoso y colocarlo en una vaporera forrada con una gasa o paño limpio húmedo.
  4. Verter 200 mililitros de agua en la base de la vaporera y cocinar el arroz al vapor durante 25 minutos o hasta que esté tierno.
  5. Calentar la leche de coco en una cacerola a fuego medio sin dejar que hierva.
  6. Añadir el azúcar y la sal a la leche de coco caliente y remover hasta disolver por completo.
  7. Retirar la leche de coco del fuego y reservar 50 mililitros en un recipiente aparte.
  8. Colocar el arroz glutinoso caliente en un bol grande y verter el resto de la leche de coco dulce sobre el arroz.
  9. Remover suavemente el arroz con una espátula hasta que absorba la leche de coco y dejar reposar tapado durante 20 minutos.
  10. Tostar las semillas de sésamo blanco en una sartén seca a fuego medio durante 2 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
  11. Pelar los mangos, retirar el hueso y cortar la pulpa en láminas o cubos.
  12. Servir una porción de arroz dulce en cada plato y colocar a un lado las láminas de mango.
  13. Regar el arroz con un poco de la leche de coco reservada.
  14. Espolvorear las semillas de sésamo blanco sobre el arroz y decorar con hojas de menta fresca.

Cómo hacer un vaso mexicano de mango con chile y limón

Vaso mexicano de mango y ají.
Vaso mexicano de mango y ají.

Vaso mexicano de mango con ají y limón

  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 2 mangos maduros
  • 30 mililitros de jugo de limón
  • 5 gramos de ají en polvo tipo Tajín
  • 2 gramos de sal fina
  • 50 mililitros de agua fría
  • 4 cubos de hielo
  • 10 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Pelar los mangos y cortar la pulpa en cubos pequeños, reservando unos cubos aparte para decorar.
  2. Colocar en la licuadora la mayor parte de la pulpa de mango, el jugo de limón, el agua, el azúcar y los cubos de hielo.
  3. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espesa.
  4. Colocar en el fondo de cada vaso algunos cubos de mango reservados.
  5. Verter la mezcla de mango licuado en los vasos hasta llenar casi por completo.
  6. Espolvorear el ají en polvo y la sal sobre la superficie de cada vaso.
  7. Decorar con más cubos de mango en la parte superior y añadir un toque extra de jugo de limón si se desea.
  8. Servir de inmediato.