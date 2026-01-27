El renacimiento del mango: tres recetas internacionales que honran a “el rey de las frutas”

Cómo hacer un lassi de la India
Lassi
- Plato: Bebida
- Receta: India
Ingredientes
- 200 mililitros de yogur natural
- 100 mililitros de agua fría
- 50 gramos de pulpa de mango maduro
- 10 gramos de azúcar
- 2 gramos de cardamomo molido
- 4 unidades de cubo de hielo
Elaboración paso a paso
- Colocar el yogur natural, el agua fría y la pulpa de mango en el vaso de la licuadora.
- Añadir el azúcar y el cardamomo molido.
- Incorporar los cubos de hielo.
- Triturar a máxima velocidad hasta obtener una mezcla homogénea y espumosa.
- Probar y ajustar de azúcar si es necesario, volviendo a mezclar unos segundos.
- Servir inmediatamente en vasos fríos.