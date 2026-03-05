Gastronomía

Así podés preparar una sabrosa hamburguesa de atún ultrafácil y liviana

Receta de hamburguesa de atún, el plato más liviano que vas a probar esta semana. Acompañá con tus toppings preferidos.

01 de noviembre de 2024 - 09:00
Hamburguesa de atún.
Hamburguesa de atún.Shutterstock

Cómo hacer una hamburguesa de atún

Hamburguesa de atún

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 lata grande de lomos de atún en agua
  • 1 huevo
  • 1 cebolla picada
  • 1 tomate picado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 chorrito de leche
  • 1 cucharada de perejil picado
  • Pan o galleta molida
  • Sal y pimienta
  • Lechuga, repollo, zanahoria, tomate y pan de hamburguesa

Elaboración paso a paso

  1. En un bol, mezclar el atún escurrido con el perejil, la cebolla y el tomate picaditos, el huevo, la leche, el pan molido y un poco de sal y pimienta.
  2. Unir todo con las manos formando una masa uniforme y espesa. Añadir más pan rallado o más leche si fuera necesario, para conseguir esa textura. Dejar reposar la masa en la heladera, de una a dos horas, para que tome un poco más de cuerpo.
  3. Retirar y armar las hamburguesas formando una bola del tamaño deseado y luego aplastar hasta conseguir el grosor que guste para la hamburguesa.
  4. Cocinar a la parrilla, a la plancha, en el horno o en una sartén con un poco de aceite. Voltear para cocinarlas de ambos lados y luego servir al plato o con pan, lechuga, repollo, zanahoria rallada, y salsa kétchup o mayonesa.