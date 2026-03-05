Así podés preparar una sabrosa hamburguesa de atún ultrafácil y liviana

Cómo hacer una hamburguesa de atún
Hamburguesa de atún
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 lata grande de lomos de atún en agua
- 1 huevo
- 1 cebolla picada
- 1 tomate picado
- 1 diente de ajo picado
- 1 chorrito de leche
- 1 cucharada de perejil picado
- Pan o galleta molida
- Sal y pimienta
- Lechuga, repollo, zanahoria, tomate y pan de hamburguesa
Elaboración paso a paso
- En un bol, mezclar el atún escurrido con el perejil, la cebolla y el tomate picaditos, el huevo, la leche, el pan molido y un poco de sal y pimienta.
- Unir todo con las manos formando una masa uniforme y espesa. Añadir más pan rallado o más leche si fuera necesario, para conseguir esa textura. Dejar reposar la masa en la heladera, de una a dos horas, para que tome un poco más de cuerpo.
- Retirar y armar las hamburguesas formando una bola del tamaño deseado y luego aplastar hasta conseguir el grosor que guste para la hamburguesa.
- Cocinar a la parrilla, a la plancha, en el horno o en una sartén con un poco de aceite. Voltear para cocinarlas de ambos lados y luego servir al plato o con pan, lechuga, repollo, zanahoria rallada, y salsa kétchup o mayonesa.