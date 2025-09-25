Gastronomía

Hamburguesas de coliflor y avena: una opción saludable que transforma tus comidas

La búsqueda de alternativas saludables en la cocina cobra protagonismo con estas innovadoras hamburguesas de coliflor y avena, una opción nutritiva que combina ingredientes accesibles y sabrosos, perfecta para quienes desean explorar nuevas inclinaciones culinarias sin sacrificar el placer del sabor.

Por ABC Color
29 de julio de 2023 - 16:19
Hamburguesas de avena y coliflor.
Hamburguesas de avena y coliflor.Shutterstock

Cómo hacer hamburguesas de coliflor y avena

Hamburguesas de coliflor y avena

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana
  • 1 cucharada de perejil picado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 taza de avena
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de galleta molida
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

1. Lavar, separar los ramilletes y picar bien la coliflor.

2. Agregar sal, pimienta, perejil y ajo en polvo.

3. Añadir la galleta molida y el huevo.

4. Mezclar muy bien y, de a poco, agregar la avena hasta lograr una masa homogénea.

5. Formar las hamburguesas y cocinar en una sartén con poco aceite, de un lado y luego del otro.

6. Servir en sándwich como una hamburguesa común.

