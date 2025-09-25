Hamburguesas de coliflor y avena: una opción saludable que transforma tus comidas

Cómo hacer hamburguesas de coliflor y avena
Hamburguesas de coliflor y avena
Ingredientes
- 1 coliflor mediana
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 taza de avena
- 1 huevo
- 1 cucharada de galleta molida
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
1. Lavar, separar los ramilletes y picar bien la coliflor.
2. Agregar sal, pimienta, perejil y ajo en polvo.
3. Añadir la galleta molida y el huevo.
4. Mezclar muy bien y, de a poco, agregar la avena hasta lograr una masa homogénea.
5. Formar las hamburguesas y cocinar en una sartén con poco aceite, de un lado y luego del otro.
6. Servir en sándwich como una hamburguesa común.