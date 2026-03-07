Plato sencillo y en pocos pasos: zucchini y tomates al horno

Cómo hacer zucchini y tomates al horno
Zucchini y tomates al horno
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 3 zucchinis
- 4 tomates
- ½ taza de salvado de avena
- ½ taza de pan rallado
- 2 cucharadas de queso rallado light
- 150 gramos de muzarela magra o port salut diet rallados
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 4 cucharadas de aceto balsámico
- 1 ramito de albahaca picada
- 1 cucharadita de orégano
Elaboración paso a paso
- Salsa: colocar en un bol un ajo picadito, el aceite, el aceto balsámico, la albahaca y el orégano.
- En otro bol, mezclar los quesos rallados, el pan rallado y el salvado de avena.
- Untar una fuente para horno con rocío vegetal y acomodar alternadamente rodajas de zucchinis y tomate, encima la salsa, y la mezcla de quesos con pan y avena.
- Llevar a horno, a 200 °C, por 40 minutos aproximadamente. Retirar y servir.