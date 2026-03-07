Gastronomía

Plato sencillo y en pocos pasos: zucchini y tomates al horno

Receta fácil de zucchini y tomates al horno con la dosis adecuada de queso para que la experiencia sea perfecta. Es una opción rápida para salvar el almuerzo o la cena.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2024 - 10:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Zucchini al horno, imagen ilustrativa.
Zucchini al horno, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer zucchini y tomates al horno

Zucchini y tomates al horno

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 3 zucchinis
  • 4 tomates
  • ½ taza de salvado de avena
  • ½ taza de pan rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado light
  • 150 gramos de muzarela magra o port salut diet rallados
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 cucharadas de aceto balsámico
  • 1 ramito de albahaca picada 
  • 1 cucharadita de orégano

Elaboración paso a paso

  1. Salsa: colocar en un bol un ajo picadito, el aceite, el aceto balsámico, la albahaca y el orégano.
  2. En otro bol, mezclar los quesos rallados, el pan rallado y el salvado de avena. 
  3. Untar una fuente para horno con rocío vegetal y acomodar alternadamente rodajas de zucchinis y tomate, encima la salsa, y la mezcla de quesos con pan y avena. 
  4. Llevar a horno, a 200 °C, por 40 minutos aproximadamente. Retirar y servir.