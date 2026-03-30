Gastronomía

Receta de la más rica chipa asador o chipa kavure para Semana Santa

Esta receta de chipa asador es mucho más fácil de lo que te imaginás y es sabrosísima. No dejes de incluirla en tu repertorio de chipas para esta Semana Santa.

Por ABC Color
10 de abril de 2025 - 06:00
Chipa asador.
Chipa asador.silvio rojas

Cómo hacer chipa asador o kavure

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Chipa asador

  • Receta: paraguaya
  • Para: para 25 a 30 unidades

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón de mandioca
  • 300 gramos de grasa de cerdo
  • 6 huevos
  • 1 cucharada de anís
  • 500 gramos de queso Paraguay estacionado
  • Suero o leche, cantidad necesaria
  • Sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Batir muy bien la grasa. Agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.
  2. Incorporarle el anís estrujado, la sal y el queso desmenuzado.
  3. Agregar el almidón y, de a poco, el suero o leche, hasta que se integre todo bien. Debe quedar una masa que se pueda amasar. Amasar muy bien hasta que quede una masa suave.
  4. Tomar un asador o palo y forrarlo con la masa de aproximadamente 20 centímetrosde largo y ½ centímetrosde grosor.
  5. Cocinar dando vueltas sobre el rescoldo (brasa con cenizas), hasta que se dore y se cocine. Se consumen bien calientes.

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