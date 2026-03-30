Receta de la más rica chipa asador o chipa kavure para Semana Santa

Cómo hacer chipa asador o kavure
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Chipa asador
- Receta: paraguaya
- Para: para 25 a 30 unidades
Ingredientes
- 1 kilogramo de almidón de mandioca
- 300 gramos de grasa de cerdo
- 6 huevos
- 1 cucharada de anís
- 500 gramos de queso Paraguay estacionado
- Suero o leche, cantidad necesaria
- Sal fina
Elaboración paso a paso
- Batir muy bien la grasa. Agregarle los huevos de a uno y seguir batiendo.
- Incorporarle el anís estrujado, la sal y el queso desmenuzado.
- Agregar el almidón y, de a poco, el suero o leche, hasta que se integre todo bien. Debe quedar una masa que se pueda amasar. Amasar muy bien hasta que quede una masa suave.
- Tomar un asador o palo y forrarlo con la masa de aproximadamente 20 centímetrosde largo y ½ centímetrosde grosor.
- Cocinar dando vueltas sobre el rescoldo (brasa con cenizas), hasta que se dore y se cocine. Se consumen bien calientes.