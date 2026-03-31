Receta fácil de huevos de Pascua para rellenar al gusto

Cómo hacer huevos de Pascua
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Huevitos de pascua
- Plato: Postre
- Para: Para 12 unidades
Ingredientes
- 500 gramos de chocolate cobertura
- 200 gramos de almendras
- Moldes de acetato
Elaboración paso a paso
- Pelar y procesar las almendras hasta convertirlas en migas.
- Cortar el chocolate en trozos pequeños.
- Llevar el chocolate a baño María y revolver con cuchara de madera hasta derretir. No dejar que hierva el agua. En microondas colocar el chocolate en un recipiente de vidrio y llevar al máximo (100 %) por 30 segundos. Abrir la puerta del microondas, revolver y nuevamente al máximo por 30 segundos. Repetir hasta derretir completamente el chocolate.
- Una vez derretido, mezclar con las almendras (reservar un poquito de chocolate derretido para unir las mitades).
- Limpiar los moldes de acetato con algodón embebido en alcohol.
- Verter el chocolate en los moldes. Para que los moldes se rellenen en forma pareja y los huevitos salgan perfectos, hay que golpear suavemente el molde en la mesada, para que de esta forma se eliminen todas las posibles burbujas de aire en el chocolate.
- Llevar a la heladera por 5 a 10 minutos. Los huevitos se desmoldan fácilmente una vez que se enfrió el chocolate.
- Desmoldarlos y unir ambas mitades untándolas con un poco de chocolate derretido.
- Dejar reposar y envolverlos con papel metalizado de colores, papel celofán y una cinta de raso. Los moldes de acetato se consiguen en los bazares gastronómicos. También se pueden utilizar como moldes las hueveras de plástico del supermercado.
- Para rellenar con confites u otras cosas adentro de los huevitos de Pascua, se deberá usar un molde más grande. Al momento de rellenarlo, girar el molde para cubrir con chocolate todas las paredes. Enfriar en la heladera 5 minutos. Retirar y repetir la operación, hasta lograr el grosor deseado con el chocolate. Luego desmoldar, rellenar y unir las mitades con chocolate derretido.