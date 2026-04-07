Receta fácil en freidora de aire: pollo relleno con espinaca y queso

Cómo hacer pollo relleno con espinaca y queso en air fryer
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Pechuga rellena con espinaca y queso
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 2 tazas de espinaca fresca
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 6 palillos
Elaboración paso a paso
- Abrir las pechugas en forma de mariposa sin llegar a separarlas por completo.
- Sazonar las pechugas por dentro y por fuera con la sal, la pimienta, el ajo en polvo y el pimentón.
- Rellenar cada pechuga con la espinaca y el queso mozzarella.
- Cerrar las pechugas y asegurar los bordes con los palillos.
- Precalentar la freidora de aire a 190 °C durante 3 minutos.
- Pincelar o rociar las pechugas con el aceite de oliva.
- Cocinar las pechugas en la freidora de aire a 190 °C durante 12 minutos.
- Voltear las pechugas y cocinar a 190 °C durante 4 minutos más.
- Reposar las pechugas durante 3 minutos antes de retirar los palillos y servir.