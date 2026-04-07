Gastronomía

Receta fácil en freidora de aire: pollo relleno con espinaca y queso

Hoy aprenderás a preparar pollo relleno con espinaca y queso en air fryer. Este método no solo es rápido, sino que también garantiza una textura jugosa y deliciosa, ideal para un almuerzo o cena perfecta en menos de 30 minutos.

Por ABC Color
07 de abril de 2026 - 06:00
Pollo relleno con espinacas, imagen ilustrativa.
Pollo relleno con espinacas, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer pollo relleno con espinaca y queso en air fryer

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Pechuga rellena con espinaca y queso

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • 2 tazas de espinaca fresca
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 6 palillos

Elaboración paso a paso

  1. Abrir las pechugas en forma de mariposa sin llegar a separarlas por completo.
  2. Sazonar las pechugas por dentro y por fuera con la sal, la pimienta, el ajo en polvo y el pimentón.
  3. Rellenar cada pechuga con la espinaca y el queso mozzarella.
  4. Cerrar las pechugas y asegurar los bordes con los palillos.
  5. Precalentar la freidora de aire a 190 °C durante 3 minutos.
  6. Pincelar o rociar las pechugas con el aceite de oliva.
  7. Cocinar las pechugas en la freidora de aire a 190 °C durante 12 minutos.
  8. Voltear las pechugas y cocinar a 190 °C durante 4 minutos más.
  9. Reposar las pechugas durante 3 minutos antes de retirar los palillos y servir.