Tacos de coliflor Buffalo: el picante que amás, en versión vegetal y liviana

Cómo hacer tacos de coliflor “Buffalo”
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Tacos de coliflor “Buffalo”
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 coliflor
- 8 tortillas de maíz
- 1 taza de harina común
- 1 taza de leche
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de sal
- media cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de pan rallado
- 2 cucharadas de aceite
- 4 cucharadas de salsa picante tipo buffalo
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharadita de vinagre de manzana
- 2 tazas de repollo morado rallado
- 1 zanahoria rallada
- 3 cucharadas de yogur natural
- 1 lima
- media taza de cilantro fresco
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Cortar la coliflor en flores medianas.
- Mezclar la harina, la leche, el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal y la pimienta hasta lograr una pasta lisa.
- Rebozar las flores de coliflor en la pasta y luego cubrirlas con el pan rallado.
- Distribuir la coliflor en una placa aceitada con el aceite.
- Hornear 20 minutos y dar vuelta las piezas a mitad de cocción.
- Derretir la manteca en una olla chica y mezclar con la salsa picante y el vinagre de manzana.
- Mezclar la coliflor horneada con la salsa hasta cubrirla bien.
- Hornear 10 minutos más para que la salsa se adhiera y caramelice apenas.
- Mezclar el repollo, la zanahoria, el yogur y el jugo de la lima.
- Calentar las tortillas en una sartén seca durante 1 minuto por lado.
- Armar los tacos con la coliflor, la ensalada y el cilantro.