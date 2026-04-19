Gastronomía

Tacos de coliflor Buffalo: el picante que amás, en versión vegetal y liviana

Los tacos de coliflor “Buffalo” combinan crujiente coliflor picante y tortillas suaves, creando una fusión perfecta. Esta receta se prepara en pocos minutos, y es ideal para quienes buscan una opción saludable y deliciosa para cualquier ocasión.

Por ABC Color
19 de abril de 2026 - 13:00
Tacos de coliflor "Buffalo".
Tacos de coliflor "Buffalo".Shutterstock

Cómo hacer tacos de coliflor “Buffalo”

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Tacos de coliflor “Buffalo”

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 coliflor
  • 8 tortillas de maíz
  • 1 taza de harina común
  • 1 taza de leche
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • media cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de pan rallado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 4 cucharadas de salsa picante tipo buffalo
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharadita de vinagre de manzana
  • 2 tazas de repollo morado rallado
  • 1 zanahoria rallada
  • 3 cucharadas de yogur natural
  • 1 lima
  • media taza de cilantro fresco

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Cortar la coliflor en flores medianas.
  3. Mezclar la harina, la leche, el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal y la pimienta hasta lograr una pasta lisa.
  4. Rebozar las flores de coliflor en la pasta y luego cubrirlas con el pan rallado.
  5. Distribuir la coliflor en una placa aceitada con el aceite.
  6. Hornear 20 minutos y dar vuelta las piezas a mitad de cocción.
  7. Derretir la manteca en una olla chica y mezclar con la salsa picante y el vinagre de manzana.
  8. Mezclar la coliflor horneada con la salsa hasta cubrirla bien.
  9. Hornear 10 minutos más para que la salsa se adhiera y caramelice apenas.
  10. Mezclar el repollo, la zanahoria, el yogur y el jugo de la lima.
  11. Calentar las tortillas en una sartén seca durante 1 minuto por lado.
  12. Armar los tacos con la coliflor, la ensalada y el cilantro.

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