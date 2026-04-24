Gastronomía

Probá esta receta fácil de pasta de atún, el dip perfecto para untar

Receta de pasta de atún untable, ideal para consumir con galletitas tipo crackers, tostadas o nachos.

Por ABC Color
20 de febrero de 2023 - 15:21
Paté de atún.Proxima13

Cómo hacer pasta de atún untable

Dip de atún para untar

  • Para: Para 500 gramos

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 cebollitas de verdeo
  • 450 gramos de queso crema (2 potes chicos)
  • 250 gramos de atún en agua
  • Sal y pimienta negra
  • Leche, cantidad necesaria
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Picar las cebollitas de verdeo (también su parte verde).
  2. Poner el aceite en una olla y rehogas las cebollitas picadas.
  3. Agregar el queso crema, y cocinar hasta que se derrita y se integre a la cebolla.
  4. Incorporar el atún desmenuzado, mezclar y salpimentar. Agregar la mostaza si lo desea.
  5. Agregar leche de modo de lograr la consistencia para untar.
  6. Servir caliente o frío. Guardar en frascos y mantener en la heladera hasta una semana.