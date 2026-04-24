Probá esta receta fácil de pasta de atún, el dip perfecto para untar

Cómo hacer pasta de atún untable
Dip de atún para untar
- Para: Para 500 gramos
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 cebollitas de verdeo
- 450 gramos de queso crema (2 potes chicos)
- 250 gramos de atún en agua
- Sal y pimienta negra
- Leche, cantidad necesaria
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
Elaboración paso a paso
- Picar las cebollitas de verdeo (también su parte verde).
- Poner el aceite en una olla y rehogas las cebollitas picadas.
- Agregar el queso crema, y cocinar hasta que se derrita y se integre a la cebolla.
- Incorporar el atún desmenuzado, mezclar y salpimentar. Agregar la mostaza si lo desea.
- Agregar leche de modo de lograr la consistencia para untar.
- Servir caliente o frío. Guardar en frascos y mantener en la heladera hasta una semana.