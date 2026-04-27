Gastronomía

Que no te falte una fuente de chipa guazú en tu festejo del Día del Trabajador

Receta fácil de chipa guazú, una entrada perfecta para consumir fría en todo tipo de encuentros, o bien recién salida del horno. Elegí sabor paraguayo tradicional para acompañar el asado del 1 de mayo.

Por ABC Color
30 de diciembre de 2025 - 13:00
Chipa Guazú.
Chipa Guazú.RALPHIE ZOTTI

Cómo hacer chipa guazú

Chipa guazú

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de choclo
  • 200 mililitros de leche
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 250 gramos de queso Paraguay
  • 1 cebolla mediana
  • 100 mililitros de aceite
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 yemas de huevo
  • 2 claras batidas a nieve

Elaboración paso a paso

  1. Licuar el choclo con la leche. Colocarlo en un bol y agregarle a esta mezcla las yemas, el queso Paraguay, sal y azúcar.
  2. Luego incorporar el aceite y la cebolla cortada en cuadraditos.
  3. Batir vigorosamente uniendo todos los ingredientes con una espátula de goma. Rectificar la sal.
  4. Batir las claras a nieve y agregarlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Mezclar todo muy bien.
  5. Volcar en un pírex y cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 45 minutos a 1 hora.