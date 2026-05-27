Muffins de zapallo y jengibre: el acompañamiento perfecto para el café

Cómo hacer muffins de zapallo y jengibre
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Muffins de zapallo y jengibre
- Plato: Postre
Ingredientes
- media taza de harina de trigo
- 1 taza de puré de zapallo
- media taza de azúcar morena
- 1/4 taza de azúcar
- media taza de aceite vegetal
- 1/4 taza de leche
- 2 huevos
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- media cucharadita de bicarbonato de sodio
- media cucharadita de sal
- 1 cucharadita de jengibre molido
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Preparar un molde para 12 muffins con pirotines o con un poco de aceite.
- Mezclar en un bowl la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal, el jengibre molido y la canela.
- Batir en otro bowl el puré de zapallo, el azúcar morena, el azúcar, el aceite, la leche, los huevos, el jengibre fresco y la vainilla.
- Incorporar los ingredientes secos a los húmedos y mezclar lo justo hasta integrar sin sobrebatir.
- Repartir la mezcla en el molde llenando cada cavidad hasta un tercio de su capacidad.
- Hornear durante 18 a 22 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego enfriar por completo sobre una rejilla.