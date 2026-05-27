Gastronomía

Muffins de zapallo y jengibre: el acompañamiento perfecto para el café

Los muffins de zapallo y jengibre son una deliciosa opción diferente para el desayuno o la merienda. Seguí esta receta y hacé los muffins perfectos para una reunión otoñal.

Por ABC Color
27 de mayo de 2026 a la - 06:00
Muffins de zapallo y jengibre, imagen ilustrativa.
Muffins de zapallo y jengibre, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer muffins de zapallo y jengibre

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Muffins de zapallo y jengibre

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • media taza de harina de trigo
  • 1 taza de puré de zapallo
  • media taza de azúcar morena
  • 1/4 taza de azúcar
  • media taza de aceite vegetal
  • 1/4 taza de leche
  • 2 huevos
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • media cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de jengibre molido
  • 1 cucharada de jengibre fresco rallado
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Preparar un molde para 12 muffins con pirotines o con un poco de aceite.
  3. Mezclar en un bowl la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal, el jengibre molido y la canela.
  4. Batir en otro bowl el puré de zapallo, el azúcar morena, el azúcar, el aceite, la leche, los huevos, el jengibre fresco y la vainilla.
  5. Incorporar los ingredientes secos a los húmedos y mezclar lo justo hasta integrar sin sobrebatir.
  6. Repartir la mezcla en el molde llenando cada cavidad hasta un tercio de su capacidad.
  7. Hornear durante 18 a 22 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego enfriar por completo sobre una rejilla.