Gastronomía

Pan de zapallo: paso a paso para una miga naranja, húmeda y súper aromática

El pan de zapallo, una delicia nutritiva, es una delicia fácil de preparar en casa con ingredientes sencillos. Ideal para untar con queso crema o mermeladas.

Por ABC Color
21 de mayo de 2026 a la - 13:00
Pan de zapallo.
Pan de zapallo.Shutterstock

Cómo hacer un pan de zapallo

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Pan de zapallo

Ingredientes

  • 1 taza de puré de zapallo
  • 3 tazas de harina de trigo
  • 1 cucharada de levadura seca
  • 3/4 taza de leche tibia
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1/2 cucharadita de nuez moscada molida

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar el zapallo hasta que esté tierno y procesar hasta obtener 1 taza de puré liso.
  2. Entibiar la leche y mezclar con el azúcar y la levadura.
  3. Reposar 10 minutos hasta que la levadura espume.
  4. Mezclar la harina con la sal, la canela y la nuez moscada en un bowl grande.
  5. Agregar el puré de zapallo, los huevos, el aceite y la mezcla de leche con levadura.
  6. Integrar hasta formar una masa y amasar 10 minutos hasta que esté elástica.
  7. Dejar levar la masa en un bowl aceitado, tapada, durante 60 minutos o hasta que duplique su volumen.
  8. Desgasificar la masa y formar un bollo o colocar en un molde aceitado.
  9. Dejar levar 40 minutos hasta que vuelva a crecer visiblemente.
  10. Precalentar el horno a 180 °C.
  11. Hornear 30 minutos a 40 minutos hasta que esté dorado y al golpear la base suene hueco.
  12. Enfriar sobre rejilla al menos 30 minutos antes de cortar.

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