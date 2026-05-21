Pan de zapallo: paso a paso para una miga naranja, húmeda y súper aromática

Cómo hacer un pan de zapallo
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Pan de zapallo
Ingredientes
- 1 taza de puré de zapallo
- 3 tazas de harina de trigo
- 1 cucharada de levadura seca
- 3/4 taza de leche tibia
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de aceite neutro
- 2 huevos
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de canela molida
- 1/2 cucharadita de nuez moscada molida
Elaboración paso a paso
- Cocinar el zapallo hasta que esté tierno y procesar hasta obtener 1 taza de puré liso.
- Entibiar la leche y mezclar con el azúcar y la levadura.
- Reposar 10 minutos hasta que la levadura espume.
- Mezclar la harina con la sal, la canela y la nuez moscada en un bowl grande.
- Agregar el puré de zapallo, los huevos, el aceite y la mezcla de leche con levadura.
- Integrar hasta formar una masa y amasar 10 minutos hasta que esté elástica.
- Dejar levar la masa en un bowl aceitado, tapada, durante 60 minutos o hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar la masa y formar un bollo o colocar en un molde aceitado.
- Dejar levar 40 minutos hasta que vuelva a crecer visiblemente.
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Hornear 30 minutos a 40 minutos hasta que esté dorado y al golpear la base suene hueco.
- Enfriar sobre rejilla al menos 30 minutos antes de cortar.