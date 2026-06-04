Gastronomía

Medallones de mandioca: receta sencilla que no podés dejar pasar

Los medallones de mandioca napolitana combinan la suavidad del puré de mandioca con la riqueza del queso Paraguay. Esta receta sencilla, perfecta para cualquier ocasión, resalta sabores auténticos y utiliza solo unos pocos ingredientes.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2024 a la - 09:57
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Medallones.
Medallones.Shutterstock

Cómo hacer medallones de mandioca napolitana

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Medallones de mandioca napolitana

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos de mandioca cocida hecha puré
  • 150 gramos de jamón cocido
  • 200 gramos de queso picado
  • Sal y pimienta negra
  • 1 cucharada de aceite aromatizado al ajo
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 200 gramos de cebolla
  • 200 gramos de tomate
  • 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva
  • Albahaca fresca
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 4 huevos
  • Aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Hervir en abundante agua salada la mandioca hasta que quede bien tierna; luego, escurrir y hacer un puré.
  2. Una vez que se enfríe, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar un poquito de aceite de ajo, queso rallado, dos huevos y armar los medallones. Rellenarlos con jamón y queso picado.
  3. Pasarlos por huevo batido y freír u hornear a 180 °C por 15 minutos, hasta que se doren.
  4. En una sartén, sofreír el ajo y la cebolla picada. Agregar la pulpa de tomate, sal y pimienta. Dejar cocinar.
  5. Servir los medallones con la salsa de tomate y cubrir con albahaca picada.

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