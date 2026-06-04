Medallones de mandioca: receta sencilla que no podés dejar pasar

Cómo hacer medallones de mandioca napolitana
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Medallones de mandioca napolitana
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos de mandioca cocida hecha puré
- 150 gramos de jamón cocido
- 200 gramos de queso picado
- Sal y pimienta negra
- 1 cucharada de aceite aromatizado al ajo
- 1 pizca de nuez moscada
- 200 gramos de cebolla
- 200 gramos de tomate
- 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- Albahaca fresca
- 2 cucharadas de queso rallado
- 4 huevos
- Aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Hervir en abundante agua salada la mandioca hasta que quede bien tierna; luego, escurrir y hacer un puré.
- Una vez que se enfríe, condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Agregar un poquito de aceite de ajo, queso rallado, dos huevos y armar los medallones. Rellenarlos con jamón y queso picado.
- Pasarlos por huevo batido y freír u hornear a 180 °C por 15 minutos, hasta que se doren.
- En una sartén, sofreír el ajo y la cebolla picada. Agregar la pulpa de tomate, sal y pimienta. Dejar cocinar.
- Servir los medallones con la salsa de tomate y cubrir con albahaca picada.