Receta típica: cómo se preparara el mbeju mestizo paso a paso

Cómo hacer mbeju mestizo
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Para que el mbeju nos quede bien rico debemos conseguir un buen queso Paraguay fresco.
Mbeju jopara (o mestizo)
- Receta: Paraguaya
- Para: Para 4 mbeju grandes
Ingredientes
- 800 gramos de almidón de mandioca
- 200 gramos de harina de maíz
- 300 gramos de queso desmenuzado
- 300 gramos de grasa o margarina
- 100 centímetros cúbicos de salmuera
Elaboración paso a paso
- Mezclar el almidón con la harina de maíz. Agregar la grasa y el queso y seguir mezclando con los dedos hasta integrar bien. Ir agregando salmuera hasta obtener una masa ligeramente espesa y uniforme.
- Luego volcar un poco sobre la sartén bien caliente y aplastar con la cuchara.
- Cocinar a fuego bajo, levantar un poquito para ver si lo de abajo está dorado y entonces dar vuelta el mbeju para cocinar del otro lado unos minutos más. Retirar y servir bien caliente.