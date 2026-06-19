Gastronomía

Receta típica: cómo se preparara el mbeju mestizo paso a paso

Seguí el paso a paso para hacer el mejor mbeju jopara o mbeju mestizo, una verdadera delicia de la gastronomía paraguaya.

Por ABC Color
02 de junio de 2022 a la - 16:33
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Comidas Tipicas de San Juan.
Mbeju.virgilio vera

Cómo hacer mbeju mestizo

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Para que el mbeju nos quede bien rico debemos conseguir un buen queso Paraguay fresco.

Mbeju jopara (o mestizo)

  • Receta: Paraguaya
  • Para: Para 4 mbeju grandes

Ingredientes

  • 800 gramos de almidón de mandioca
  • 200 gramos de harina de maíz
  • 300 gramos de queso desmenuzado
  • 300 gramos de grasa o margarina
  • 100 centímetros cúbicos de salmuera

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el almidón con la harina de maíz. Agregar la grasa y el queso y seguir mezclando con los dedos hasta integrar bien. Ir agregando salmuera hasta obtener una masa ligeramente espesa y uniforme.
  2. Luego volcar un poco sobre la sartén bien caliente y aplastar con la cuchara.
  3. Cocinar a fuego bajo, levantar un poquito para ver si lo de abajo está dorado y entonces dar vuelta el mbeju para cocinar del otro lado unos minutos más. Retirar y servir bien caliente.