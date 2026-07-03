Consejos de cocina: ¿para qué sirve poner bicarbonato a la carne?

El fenómeno detrás de esta técnica es la alcalinización: el bicarbonato de sodio (NaHCO₃) eleva el pH en la superficie de la carne. Ese cambio, pequeño pero decisivo, altera cómo se comportan las proteínas musculares y cómo se producen las reacciones de dorado durante la cocción.

Qué pasa si le pongo bicarbonato de sodio a la carne

En una carne cruda, muchas proteínas están plegadas y relativamente “tensas”. Cuando el pH sube, esas proteínas tienden a desplegarse y a repelerse entre sí. En la práctica, esto puede traducirse en una textura más tierna, especialmente en tiras finas (salteados tipo wok) o en preparaciones populares como una carne “para saltear” o para rellenos, donde se busca suavidad rápida sin largas cocciones.

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El segundo efecto clave es el color y el sabor. El dorado que asociamos con una buena plancha o una parrilla —la reacción de Maillard— avanza con mayor facilidad en medios menos ácidos.

Por eso, con bicarbonato, la superficie puede tostar antes, generando más notas “carnosas” y una costra más marcada, incluso cuando la cocción es breve. Una sartén caliente, una carne bien seca y un pH algo más alto favorecen un sellado rápido.

Algunos cuidados al agregar bicarbonato a la carne

La misma química tiene un límite: si se usa de más o se deja actuar demasiado tiempo, la carne puede adquirir una textura blanda o pastosa y un gusto alcalino (a “jabón” o metal).

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Además, el exceso de alcalinidad puede oscurecer la superficie de forma poco apetecible. Por eso, en gastronomía se lo trata como un ajuste técnico —no como condimento—, pensado para superficies y tiempos cortos, más que para “marinar” durante horas.

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En síntesis, el bicarbonato en la carne sirve para modificar el pH: ayuda a tiernizar por cambios proteicos y puede potenciar el dorado al facilitar Maillard. La diferencia entre una mejora y un defecto está en la dosificación y el tiempo de contacto.

Cómo usar correctamente el bicarbonato en la carne

En la práctica, se usa en cantidades muy pequeñas y sobre cortes delgados. Una guía simple es espolvorear una pizca de bicarbonato sobre la carne ya cortada, mezclar bien para que apenas la recubra y dejar reposar entre 10 y 20 minutos como máximo antes de cocinar.

Luego se recomienda enjuagar ligeramente o secar con papel si se quiere suavizar el sabor residual, aunque en preparaciones rápidas como salteados esto no siempre es necesario.

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El punto clave es cocinar de inmediato después del reposo, en sartén bien caliente, para aprovechar el efecto sobre la textura y el dorado sin que la carne llegue a degradarse.