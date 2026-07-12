Descubrí cómo hacer un delicioso caldo de verduras fácil y rápido

Cómo hacer caldo de verduras
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Caldo de verduras
Ingredientes
- 500 gramos de zapallo nacional
- 100 gramos de cebolla
- 100 gramos de zanahoria
- 200 gramos de acelga o espinaca
- 100 gramos de queso Paraguay fresco
- 1 ½ litros de agua
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de orégano
Elaboración paso a paso
- Cortar las verduras en trozos pequeños.
- Colocar en una cacerola y hervirlas en el agua hasta que queden tiernas.
- Sacar las verduras, dejar enfriar, y luego licuar todo junto con el caldo de cocción. Podés dejar aparte algunos pedazos enteros sin licuar.
- Llevar nuevamente a hervir con el queso, la sal y el orégano.
- Servir caliente, acompañado con mandioca.