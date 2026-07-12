Gastronomía

Descubrí cómo hacer un delicioso caldo de verduras fácil y rápido

Receta de un delicioso caldo de verduras para un almuerzo o cena livianos pero sabrosos. Ponerse en línea nunca fue tan delicioso. ¿Licuado o no? ¡Como más te guste!

Por ABC Color
30 de agosto de 2022 a la - 16:10
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Caldo de verduras.
Caldo de verduras.Максим Крысанов

Cómo hacer caldo de verduras

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Caldo de verduras

Ingredientes

  • 500 gramos de zapallo nacional
  • 100 gramos de cebolla
  • 100 gramos de zanahoria
  • 200 gramos de acelga o espinaca
  • 100 gramos de queso Paraguay fresco
  • 1 ½ litros de agua
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de orégano

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las verduras en trozos pequeños.
  2. Colocar en una cacerola y hervirlas en el agua hasta que queden tiernas.
  3. Sacar las verduras, dejar enfriar, y luego licuar todo junto con el caldo de cocción. Podés dejar aparte algunos pedazos enteros sin licuar.
  4. Llevar nuevamente a hervir con el queso, la sal y el orégano.
  5. Servir caliente, acompañado con mandioca.