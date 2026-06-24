Gastronomía

Descubrí cómo preparar un auténtico caldo gallego en casa, ideal para el frío

El caldo gallego, un clásico de la cocina española, combina ingredientes sencillos y nutritivos. Este plato se elabora tradicionalmente en Galicia, ofreciendo un sabor auténtico y reconfortante que evoca la calidez del hogar. Perfecto para los días fríos.

Por ABC Color
24 de junio de 2026 a la - 06:00
Caldo gallego, imagen ilustrativa.
Caldo gallego, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un caldo gallego

Lea más: ¿Secretos para un buen caldo?: tips para concentrar el sabor y hacerlo perfecto

Caldo gallego

  • Plato: Entrada
  • Receta: Española

Ingredientes

  • 10 tazas de agua
  • 2 tazas de porotos blancos secos
  • 1 taza de lacón en dados (o codillo de cerdo)
  • 2 unidades de chorizo gallego
  • 1 cucharada de unto o grasa de cerdo
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 3 papas
  • 6 tazas de grelos troceados (o kale o repollo)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de sal

Elaboración paso a paso

  1. Remojar los porotos en 6 tazas de agua durante 12 horas. Escurrir y reservar.
  2. Poner en una olla 10 tazas de agua, los porotos, el lacón o codillo, los chorizos, la cebolla, dos ajos, la hoja de laurel y el unto.
  3. Llevar a ebullición y espumar la superficie durante 5 minutos.
  4. Cocer a fuego medio-bajo durante 60 minutos o hasta que los porotos estén tiernos.
  5. Pelar y trocear las papas, incorporar a la olla y cocer 20 minutos.
  6. Añadir los grelos o el kale y cocer 10 minutos.
  7. Calentar el aceite en una sartén y dorar 1 ajo picado durante 1 minuto.
  8. Retirar del fuego, agregar el pimentón y mezclar 10 segundos.
  9. Incorporar el sofrito a la olla, añadir la sal y cocer 5 minutos.
  10. Reposar 10 minutos antes de servir.

Lea más: Se viene el frío, ideal para esta deliciosa sopa francesa de cebollas