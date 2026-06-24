Descubrí cómo preparar un auténtico caldo gallego en casa, ideal para el frío

El caldo gallego, un clásico de la cocina española, combina ingredientes sencillos y nutritivos. Este plato se elabora tradicionalmente en Galicia, ofreciendo un sabor auténtico y reconfortante que evoca la calidez del hogar. Perfecto para los días fríos.