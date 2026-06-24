Descubrí cómo preparar un auténtico caldo gallego en casa, ideal para el frío

Cómo hacer un caldo gallego
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Caldo gallego
- Plato: Entrada
- Receta: Española
Ingredientes
- 10 tazas de agua
- 2 tazas de porotos blancos secos
- 1 taza de lacón en dados (o codillo de cerdo)
- 2 unidades de chorizo gallego
- 1 cucharada de unto o grasa de cerdo
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 3 papas
- 6 tazas de grelos troceados (o kale o repollo)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de sal
Elaboración paso a paso
- Remojar los porotos en 6 tazas de agua durante 12 horas. Escurrir y reservar.
- Poner en una olla 10 tazas de agua, los porotos, el lacón o codillo, los chorizos, la cebolla, dos ajos, la hoja de laurel y el unto.
- Llevar a ebullición y espumar la superficie durante 5 minutos.
- Cocer a fuego medio-bajo durante 60 minutos o hasta que los porotos estén tiernos.
- Pelar y trocear las papas, incorporar a la olla y cocer 20 minutos.
- Añadir los grelos o el kale y cocer 10 minutos.
- Calentar el aceite en una sartén y dorar 1 ajo picado durante 1 minuto.
- Retirar del fuego, agregar el pimentón y mezclar 10 segundos.
- Incorporar el sofrito a la olla, añadir la sal y cocer 5 minutos.
- Reposar 10 minutos antes de servir.