Gastronomía

Sorprendé a todos con un gratinado rápido de verduras para la cena

El gratinado de verduras, una opción deliciosa y nutritiva, se puede preparar en pocos minutos. Con ingredientes frescos y simples, transformá cualquier comida en una experiencia culinaria excepcional.

Por ABC Color
29 de julio de 2026 a la - 11:30
Gratinado de verduras.
Gratinado de verduras.Teleginatania

Cómo hacer un gratinado de verduras

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Gratinado rápido de verduras

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 tazas de brócoli en floretes
  • 2 tazas de coliflor en floretes
  • 1 zanahoria en rodajas finas
  • 1 zucchini en medias lunas
  • 1 taza de champiñones laminados
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1/2 taza de crema de leche
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1/4 taza de queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de pan rallado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Cocer las verduras en el microondas con 2 cucharadas de agua durante 5 minutos.
  3. Escurrir las verduras y pasarlas a una fuente apta para horno.
  4. Mezclar las verduras con 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de pimienta negra.
  5. Agregar 1/2 taza de crema de leche y remover para integrar.
  6. Espolvorear 1 taza de queso mozzarella rallado, 1/4 taza de queso parmesano rallado y 2 cucharadas de pan rallado.
  7. Hornear y gratinar durante 8 minutos o hasta dorar la superficie.
  8. Reposar 2 minutos antes de servir.
  9. Servir caliente.

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