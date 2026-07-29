Sorprendé a todos con un gratinado rápido de verduras para la cena

Cómo hacer un gratinado de verduras
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Gratinado rápido de verduras
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 tazas de brócoli en floretes
- 2 tazas de coliflor en floretes
- 1 zanahoria en rodajas finas
- 1 zucchini en medias lunas
- 1 taza de champiñones laminados
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1/2 taza de crema de leche
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1/4 taza de queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de pan rallado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Cocer las verduras en el microondas con 2 cucharadas de agua durante 5 minutos.
- Escurrir las verduras y pasarlas a una fuente apta para horno.
- Mezclar las verduras con 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de pimienta negra.
- Agregar 1/2 taza de crema de leche y remover para integrar.
- Espolvorear 1 taza de queso mozzarella rallado, 1/4 taza de queso parmesano rallado y 2 cucharadas de pan rallado.
- Hornear y gratinar durante 8 minutos o hasta dorar la superficie.
- Reposar 2 minutos antes de servir.
- Servir caliente.