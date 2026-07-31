Copalsa suma sabor internacional a su portafolio con nuevos aceites de oliva españoles

La nueva propuesta incluye dos alternativas que responden a diferentes necesidades de consumo: Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa y Aceite de Orujo de Oliva Copalsa, ambos elaborados en España, uno de los principales referentes mundiales en la producción de aceite de oliva.

Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa: pureza y sabor en su máxima expresión

El Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa es un aceite de categoría superior, obtenido directamente de aceitunas y únicamente mediante procedimientos mecánicos.

Elaborado con 100% aceite de oliva virgen extra, conserva las características naturales del fruto, ofreciendo un sabor equilibrado y una calidad excepcional.

Además de aportar grasas saludables y ácidos grasos esenciales, como los omegas, es el complemento ideal para disfrutar en preparaciones en frío, como ensaladas, vegetales, panes, quesos, pastas y platos gourmet, donde su aroma y sabor marcan la diferencia.

Aceite de Orujo de Oliva Copalsa: rendimiento y versatilidad para cocinar

Para quienes buscan un aceite práctico para el uso diario, Copalsa también ofrece su Aceite de Orujo de Oliva, elaborado con una fórmula que contiene 90% aceite de orujo de oliva refinado y 10% aceite de oliva virgen extra.

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Esta combinación brinda un excelente desempeño en la cocina y lo convierte en una opción ideal para cocinar, saltear y freír, manteniendo el característico sabor del aceite de oliva.

Con esta incorporación, Copalsa reafirma su compromiso de acercar al mercado paraguayo productos de calidad internacional, ofreciendo opciones para cada estilo de cocina y acompañando a las familias con alimentos que combinan tradición, confianza y excelencia.

Copalsa es una empresa paraguaya dedicada a la producción, importación y distribución de alimentos de alta calidad.

A través de un portafolio que combina marcas propias y representaciones de reconocidas marcas internacionales, acerca al mercado paraguayo productos que responden a las nuevas tendencias de consumo, promoviendo calidad, innovación y confianza para los hogares y el sector gastronómico.