Gastronomía

Copalsa suma sabor internacional a su portafolio con nuevos aceites de oliva españoles

Copalsa amplía su portafolio con una línea de aceites de oliva de origen español, elaborados bajo estrictos estándares de calidad para ofrecer a los consumidores productos que combinan tradición, sabor y versatilidad en la cocina. De esta manera, desarrolla su nueva unidad de negocio HORECA.

Brand Lab Para Copalsa

Contenido Comercial
31 de julio de 2026 a la - 18:27
Copalsa incorpora a su portafolio dos variedades de aceites de oliva elaborados en España, con propuestas adaptadas tanto a la cocina gourmet como al uso cotidiano.
Copalsa incorpora a su portafolio dos variedades de aceites de oliva elaborados en España, con propuestas adaptadas tanto a la cocina gourmet como al uso cotidiano.

La nueva propuesta incluye dos alternativas que responden a diferentes necesidades de consumo: Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa y Aceite de Orujo de Oliva Copalsa, ambos elaborados en España, uno de los principales referentes mundiales en la producción de aceite de oliva.

Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa: pureza y sabor en su máxima expresión

El Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa es un aceite de categoría superior, obtenido directamente de aceitunas y únicamente mediante procedimientos mecánicos.

El Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa destaca por su pureza y sabor equilibrado, ideal para realzar platos donde el aroma y la calidad son protagonistas.
El Aceite de Oliva Virgen Extra Copalsa destaca por su pureza y sabor equilibrado, ideal para realzar platos donde el aroma y la calidad son protagonistas.

Elaborado con 100% aceite de oliva virgen extra, conserva las características naturales del fruto, ofreciendo un sabor equilibrado y una calidad excepcional.

Copalsa fortalece su propuesta gastronómica con productos que responden a las nuevas tendencias de consumo y acercan sabores internacionales al mercado local.
Copalsa fortalece su propuesta gastronómica con productos que responden a las nuevas tendencias de consumo y acercan sabores internacionales al mercado local.

Además de aportar grasas saludables y ácidos grasos esenciales, como los omegas, es el complemento ideal para disfrutar en preparaciones en frío, como ensaladas, vegetales, panes, quesos, pastas y platos gourmet, donde su aroma y sabor marcan la diferencia.

Aceite de Orujo de Oliva Copalsa: rendimiento y versatilidad para cocinar

Para quienes buscan un aceite práctico para el uso diario, Copalsa también ofrece su Aceite de Orujo de Oliva, elaborado con una fórmula que contiene 90% aceite de orujo de oliva refinado y 10% aceite de oliva virgen extra.

Esta combinación brinda un excelente desempeño en la cocina y lo convierte en una opción ideal para cocinar, saltear y freír, manteniendo el característico sabor del aceite de oliva.

La nueva línea de Copalsa combina tradición, calidad internacional y versatilidad para acompañar preparaciones frías, cocciones, salteados y frituras.
La nueva línea de Copalsa combina tradición, calidad internacional y versatilidad para acompañar preparaciones frías, cocciones, salteados y frituras.

Con esta incorporación, Copalsa reafirma su compromiso de acercar al mercado paraguayo productos de calidad internacional, ofreciendo opciones para cada estilo de cocina y acompañando a las familias con alimentos que combinan tradición, confianza y excelencia.

Copalsa es una empresa paraguaya dedicada a la producción, importación y distribución de alimentos de alta calidad.

Copalsa apuesta por la innovación en la gastronomía.
Copalsa apuesta por la innovación en la gastronomía.

A través de un portafolio que combina marcas propias y representaciones de reconocidas marcas internacionales, acerca al mercado paraguayo productos que responden a las nuevas tendencias de consumo, promoviendo calidad, innovación y confianza para los hogares y el sector gastronómico.