Gastronomía

Bizcochuelo de chocolate extrahúmedo para el deleite de grandes y chicos

Receta de bizcochuelo de chocolate extrahúmedo, una merienda que nadie va a poder rechazar este fin de semana.

Por ABC Color
03 de febrero de 2024 a la - 15:34
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Bizcochuelo de chocolate.
Bizcochuelo de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer un bizcochuelo de chocolate extrahúmedo

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Nada mejor que preparar un sabrozo bizcochuelo de chocolate con los chicos el fin de semana.

Bizcochuelo de chocolate extrahúmedo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de manteca
  • 150 gramos de chocolate
  • 6 huevos
  • 200 gramos de azúcar
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 200 gramos de harina común 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Ganache

  • 1 kilogramo de chocolate cobertura semiamargo
  • 400 gramos de crema de leche

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Rociar con aceite en spray el molde y reservar.
  2. Derretir a baño María la manteca y el chocolate.
  3. Mientras, en la batidora, colocar las claras y el azúcar y batir a punto merengue. Una vez derretido el chocolate y la manteca, retirar del fuego y agregar, batiendo, las yemas.
  4. Tamizar los secos, harina, cacao, polvo de hornear. Agregar esta mezcla a la manteca y el chocolate.
  5. En otro bol, batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue de picos suaves e incorporar con movimientos envolventes.
  6. Colocar la preparación en un molde de 24 centímetros de diámetro enmantecado (sin harina) y hornear de 40 a 50 minutos a fuego medio. Dejar enfriar y desmoldar. Rellenar con ganache, y forrar con fondant o pasta americana.
  7. Para la ganache colocar el chocolate trozado en un bol junto con la crema y llevar al microondas en lapsos de 30 segundos hasta fundir por completo la preparación. Entre cada intervalo, remover la mezcla.
  8. Retirar y revolver hasta homogeneizar, no debe quedar ningún grumo de chocolate. La mezcla debe ser lisa, y de color uniforme, sin vetas. Dejar reposar y revolver varias veces hasta bajar la temperatura del chocolate, de forma uniforme y que no se cristalice solo en la superficie.
  9. Tapar luego con film en contacto con el chocolate, y dejar que repose de un día para otro fuera de la heladera.

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