Bizcochuelo de chocolate extrahúmedo para el deleite de grandes y chicos

Cómo hacer un bizcochuelo de chocolate extrahúmedo
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Nada mejor que preparar un sabrozo bizcochuelo de chocolate con los chicos el fin de semana.
Bizcochuelo de chocolate extrahúmedo
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de manteca
- 150 gramos de chocolate
- 6 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 200 gramos de harina común 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Ganache
- 1 kilogramo de chocolate cobertura semiamargo
- 400 gramos de crema de leche
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Rociar con aceite en spray el molde y reservar.
- Derretir a baño María la manteca y el chocolate.
- Mientras, en la batidora, colocar las claras y el azúcar y batir a punto merengue. Una vez derretido el chocolate y la manteca, retirar del fuego y agregar, batiendo, las yemas.
- Tamizar los secos, harina, cacao, polvo de hornear. Agregar esta mezcla a la manteca y el chocolate.
- En otro bol, batir las claras con el azúcar hasta formar un merengue de picos suaves e incorporar con movimientos envolventes.
- Colocar la preparación en un molde de 24 centímetros de diámetro enmantecado (sin harina) y hornear de 40 a 50 minutos a fuego medio. Dejar enfriar y desmoldar. Rellenar con ganache, y forrar con fondant o pasta americana.
- Para la ganache colocar el chocolate trozado en un bol junto con la crema y llevar al microondas en lapsos de 30 segundos hasta fundir por completo la preparación. Entre cada intervalo, remover la mezcla.
- Retirar y revolver hasta homogeneizar, no debe quedar ningún grumo de chocolate. La mezcla debe ser lisa, y de color uniforme, sin vetas. Dejar reposar y revolver varias veces hasta bajar la temperatura del chocolate, de forma uniforme y que no se cristalice solo en la superficie.
- Tapar luego con film en contacto con el chocolate, y dejar que repose de un día para otro fuera de la heladera.
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