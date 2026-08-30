Cómo hacer pan de Viena, tu mejor opción casera para acompañar panchos

Cómo hacer un pan de Viena para panchos
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Pan de Viena para panchos
- Para: Para 2 docenas
Ingredientes
- 1 kilogramo de harina de trigo 0000
- 500 centímetros cúbicos de agua
- 50 gramos de levadura fresca
- 70 gramos de azúcar
- 1 cucharada de leche en polvo
- 1 cucharadita de sal fina
- 85 gramos de margarina
- 2 cucharadas de extracto de malta
- 1 huevo para pintar
Elaboración paso a paso
- Hacer una corona con la harina y la leche en polvo. En el centro, colocar la levadura con un poquito de agua y disolver. Agregar el azúcar, la sal, el extracto de malta y la margarina. Mezclar bien y añadir el agua restante, poco a poco.
- Amasar bien hasta conseguir una masa suave y elástica. Dejar descansar por 20 minutos.
- Cortar en porciones de 50 gramos y dar forma cilíndrica de 15 x 2 centímetros de ancho. Estibar en placa enmantecada dejando un espacio entre sí de 1 centímetro aproximadamente. Cubrir con un lienzo y dejar descansar la masa en ambiente cálido por 30 minutos.
- Una vez levado, pintar con huevo. Cocinar en horno a 200 °C durante 20 minutos aproximadamente.
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