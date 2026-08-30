Gastronomía

Cómo hacer pan de Viena, tu mejor opción casera para acompañar panchos

Receta de pan de Viena para panchos, el pan casero ideal para hacer unos hot dogs caseros con tus salsas favoritas.

Por ABC Color
12 de octubre de 2024 a la - 16:07
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Panchos.
Panchos.Shutterstock

Cómo hacer un pan de Viena para panchos

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Pan de Viena para panchos

  • Para: Para 2 docenas

Ingredientes

  • 1 kilogramo de harina de trigo 0000
  • 500 centímetros cúbicos de agua
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 70 gramos de azúcar
  • 1 cucharada de leche en polvo
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 85 gramos de margarina
  • 2 cucharadas de extracto de malta
  • 1 huevo para pintar

Elaboración paso a paso

  1. Hacer una corona con la harina y la leche en polvo. En el centro, colocar la levadura con un poquito de agua y disolver. Agregar el azúcar, la sal, el extracto de malta y la margarina. Mezclar bien y añadir el agua restante, poco a poco. 
  2. Amasar bien hasta conseguir una masa suave y elástica. Dejar descansar por 20 minutos. 
  3. Cortar en porciones de 50 gramos y dar forma cilíndrica de 15 x 2 centímetros de ancho. Estibar en placa enmantecada dejando un espacio entre sí de 1 centímetro aproximadamente. Cubrir con un lienzo y dejar descansar la masa en ambiente cálido por 30 minutos. 
  4. Una vez levado, pintar con huevo. Cocinar en horno a 200 °C durante 20 minutos aproximadamente.

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