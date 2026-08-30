Gastronomía

Cómo hacer salame de chocolate: el postre italiano que estabas buscando

Esta receta de salame de chocolate va a estar en tu top ten de recetas geniales para ocasiones especiales. Sabor italiano que vas a apreciar.

Por ABC Color
14 de marzo de 2023 a la - 15:54
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Salame de chocolate, una receta italiana.
Salame de chocolate, una receta italiana.Shutterstock

Cómo hacer salame de chocolate

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Enzo Andrónico (Salame de chocolate)

  • Plato: Postre
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo en barra
  • 100 gramos de almendras peladas y picadas
  • 150 gramos de manteca
  • 2 yemas de huevo
  • 150 gramos de galletitas de vainilla
  • Leche, cantidad necesaria
  • Licor de almendras o de chocolate, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Derretir la manteca y el chocolate a baño María, tapado.
  2. Agregar las yemas y mezclar muy bien.
  3. Luego, incorporar las almendras picadas y las galletitas trituradas.
  4. Agregar la leche, la cantidad que sea necesaria para unir todo en una masa. Por último, adicionar un poquito del licor elegido si lo desea.
  5. Disponer esta masa sobre un papel aluminio y llevar al frío.
  6. Servir con sabayón o crema inglesa.

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