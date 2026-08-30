Cómo hacer salame de chocolate: el postre italiano que estabas buscando

Cómo hacer salame de chocolate
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Enzo Andrónico (Salame de chocolate)
- Plato: Postre
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo en barra
- 100 gramos de almendras peladas y picadas
- 150 gramos de manteca
- 2 yemas de huevo
- 150 gramos de galletitas de vainilla
- Leche, cantidad necesaria
- Licor de almendras o de chocolate, a gusto
Elaboración paso a paso
- Derretir la manteca y el chocolate a baño María, tapado.
- Agregar las yemas y mezclar muy bien.
- Luego, incorporar las almendras picadas y las galletitas trituradas.
- Agregar la leche, la cantidad que sea necesaria para unir todo en una masa. Por último, adicionar un poquito del licor elegido si lo desea.
- Disponer esta masa sobre un papel aluminio y llevar al frío.
- Servir con sabayón o crema inglesa.
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