Gastronomía

Cómo hacer locotes rellenos, una opción que nunca falla

Receta de pimientos rellenos, una plato perfecto para variar el menú semanal con un poco de color e ingredientes diferentes en el relleno.

Por ABC Color
14 de marzo de 2023 a la - 08:26
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Locotes rellenos.
Locotes rellenos.Anton Dobrea

Cómo hacer locotes rellenos

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Aldo Fabricio (Pimientos rellenos)

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 2 locotes rojos
  • 50 gramos de salsa bechamel
  • 100 gramos de queso mozarela
  • ½ cucharadita de tomillo picado
  • 100 gramos gramos de panceta
  • 2 mazos de espinacas
  • 50 gramos de jamón crudo
  • Aceite de oliva
  • Albahaca fresca
  • Sal y pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Asar el locote y retirarle la cáscara. Reservar.
  2. Preparar la bechamel y mezclarla en caliente con el queso mozarela rallado, formando una rica salsa. Condimentar a gusto.
  3. Blanquear la espinaca pasándola por agua hirviendo. Escurrir.
  4. En una sartén, tostar la panceta hasta que quede bien crocante.
  5. Incorporar la espinaca picada a la sartén junto con el tomillo picado.
  6. Mezclar y rellenar el locote. Cubrir con la salsa bechamel con queso y llevar al horno por 10 minutos.
  7. Picar la albahaca fresca y mezclarla con el aceite de oliva para obtener un aceite perfumado a la albahaca.
  8. Servir el locote con la salsa bechamel por encima. Decorar con el jamón crudo y el aceite de albahaca.

 

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