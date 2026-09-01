Cómo hacer locotes rellenos, una opción que nunca falla

Cómo hacer locotes rellenos
Lea más: Stuffed tomatoes, una receta inglesa para variar el menú
Aldo Fabricio (Pimientos rellenos)
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 2 locotes rojos
- 50 gramos de salsa bechamel
- 100 gramos de queso mozarela
- ½ cucharadita de tomillo picado
- 100 gramos gramos de panceta
- 2 mazos de espinacas
- 50 gramos de jamón crudo
- Aceite de oliva
- Albahaca fresca
- Sal y pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Asar el locote y retirarle la cáscara. Reservar.
- Preparar la bechamel y mezclarla en caliente con el queso mozarela rallado, formando una rica salsa. Condimentar a gusto.
- Blanquear la espinaca pasándola por agua hirviendo. Escurrir.
- En una sartén, tostar la panceta hasta que quede bien crocante.
- Incorporar la espinaca picada a la sartén junto con el tomillo picado.
- Mezclar y rellenar el locote. Cubrir con la salsa bechamel con queso y llevar al horno por 10 minutos.
- Picar la albahaca fresca y mezclarla con el aceite de oliva para obtener un aceite perfumado a la albahaca.
- Servir el locote con la salsa bechamel por encima. Decorar con el jamón crudo y el aceite de albahaca.
Lea más: Rellená cebollas con carne de cerdo para un almuerzo diferente