Gastronomía

Torta vienesa de cerezas y jengibre: así la podés elaborar paso a paso

Receta de torta vienesa de cerezas y jengibre, un postre delicioso que tenés que probar este fin de semana.

07 de junio de 2024 a la - 10:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Tarta de cerezas.
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Cómo hacer una torta vienesa de cerezas y jengibre

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Torta vienesa de cerezas y jengibre

  • Plato: Postre

Ingredientes

Base:

  • 100 gramos de manteca
  • 60 gramos de azúcar
  • 150 gramos de harina

Masa:

  • 300 gramos de manteca
  • 300 gramos de azúcar
  • 6 yemas de huevo
  • 2 cucharadas de ralladura de limón
  • 1 cucharada de jengibre rallado
  • 1 pizca de sal
  • 6 claras de huevo
  • 150 gramos de harina
  • 150 gramos de fécula de maíz
  • 450 gramos de cerezas en almíbar

Elaboración paso a paso

  1. Base: mezclar la manteca con el azúcar. Tamizar por encima la harina, amasar todo hasta obtener una masa quebrada y dejar reposar 2 horas en la heladera, envuelta en plástico.
  2. Extender la masa y forrar con ella el fondo de un molde desmontable. Pinchar la masa, poner encima unos porotos y darle una cocción previa de 15 minutos en la altura media. Retirar los porotos.
  3. Para la masa de bizcocho, batir la manteca con la mitad del azúcar, las yemas, la ralladura de limón y de jengibre, y la sal, hasta obtener una mezcla espumosa.
  4. Batir las claras con el resto del azúcar a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla de yemas.
  5. Tamizar por encima la harina con la fécula y mezclar.
  6. Volcar la masa de bizcocho sobre la masa quebrada precocida y repartir las cerezas escurridas sobre la masa.
  7. Hornear otros 70 a 80 minutos a 190 °C en la parte media del horno. Una vez fría, espolvorear si lo desea con azúcar impalpable.

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