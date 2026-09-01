Torta vienesa de cerezas y jengibre: así la podés elaborar paso a paso

Cómo hacer una torta vienesa de cerezas y jengibre
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Torta vienesa de cerezas y jengibre
- Plato: Postre
Ingredientes
Base:
- 100 gramos de manteca
- 60 gramos de azúcar
- 150 gramos de harina
Masa:
- 300 gramos de manteca
- 300 gramos de azúcar
- 6 yemas de huevo
- 2 cucharadas de ralladura de limón
- 1 cucharada de jengibre rallado
- 1 pizca de sal
- 6 claras de huevo
- 150 gramos de harina
- 150 gramos de fécula de maíz
- 450 gramos de cerezas en almíbar
Elaboración paso a paso
- Base: mezclar la manteca con el azúcar. Tamizar por encima la harina, amasar todo hasta obtener una masa quebrada y dejar reposar 2 horas en la heladera, envuelta en plástico.
- Extender la masa y forrar con ella el fondo de un molde desmontable. Pinchar la masa, poner encima unos porotos y darle una cocción previa de 15 minutos en la altura media. Retirar los porotos.
- Para la masa de bizcocho, batir la manteca con la mitad del azúcar, las yemas, la ralladura de limón y de jengibre, y la sal, hasta obtener una mezcla espumosa.
- Batir las claras con el resto del azúcar a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla de yemas.
- Tamizar por encima la harina con la fécula y mezclar.
- Volcar la masa de bizcocho sobre la masa quebrada precocida y repartir las cerezas escurridas sobre la masa.
- Hornear otros 70 a 80 minutos a 190 °C en la parte media del horno. Una vez fría, espolvorear si lo desea con azúcar impalpable.
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