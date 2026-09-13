¿Por qué el Día Internacional del Chocolate se celebra el 13 de septiembre?

La elección del 13 de septiembre para celebrar el Día Internacional del Chocolate está vinculada al nacimiento de Milton S. Hershey, fundador de la Compañía Hershey, una de las marcas de chocolate más reconocidas a nivel global.

Hershey nació el 13 de septiembre de 1857 y su influencia en la industria del chocolate fue fundamental para popularizar la producción masiva y democratizar su consumo en Estados Unidos y más allá.

Milton S. Hershey, a menudo comparado con otras figuras icónicas de la industria alimentaria, como Henry Ford en la automovilística, transformó la forma en que el chocolate se fabricaba, distribuía y consumía.

Su enfoque inicial en la producción de caramelos lo llevó a incursionar en el chocolate con leche convirtiéndose en un pionero en automatizar su producción para hacerlo accesible a todos.

La creación de la ciudad de Hershey en Pennsylvania, donde ubicó su fábrica, se concibió como una utopía para sus empleados con acceso a viviendas, escuelas y servicios, todo financiado por el éxito de su empresa.

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Celebraciones globales

El Día Internacional del Chocolate es una oportunidad para explorar la rica y variada cultura.

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A lo largo del mundo se llevan a cabo eventos que incluyen ferias, catas de chocolate, exposiciones sobre su historia y talleres de elaboración de chocolate.

Estas actividades no solo celebran su delicioso sabor, sino que también resaltan su impacto económico y social a lo largo de la historia.

Beneficios y curiosidades

El chocolate no solo es delicioso, sino que también tiene propiedades beneficiosas para la salud, siempre y cuando se consuma en moderación:

Antioxidante : el chocolate negro es rico en flavonoides, potentes antioxidantes que contribuyen a la salud cardiovascular.

Estado de ánimo: se ha demostrado que pequeñas cantidades de chocolate pueden mejorar el estado de ánimo y actuar como un antidepresivo natural gracias a la producción de serotonina.

Con su atractivo innegable y beneficios potenciales, el chocolate ha capturado el corazón de innumerables personas.

La celebración del Día Internacional del Chocolate es un tributo al hombre que ayudó a establecerlo como un fenómeno mundial y una oportunidad para disfrutar de la delicia atemporal que es el chocolate.