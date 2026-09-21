Gastronomía

Brochetas satay: receta fácil con salsa de maní casera

Receta de brochetas satay, las emblemáticas brochetas con salsa de maní que podés encontrar en el sudeste asiático.

Por ABC Color
10 de mayo de 2025 a la - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Brocheta de pollo satay y salsa de maní, ideal para clima cálido.
Brocheta de pollo satay y salsa de maní, ideal para clima cálido.asab974

Cómo hacer brochetas satay

Lea más: Paso a paso para hacer el famoso arroz frito al estilo asiático

Cómo hacer brochetas satay

  • Plato: Entrada
  • Receta: del sudeste asiático

Ingredientes

  • 500 gramos de carne (puede ser pollo, ternera o cerdo), cortada en trozos pequeños
  • 20 brochetas 

Para la marinada:

  • 3 dientes de ajo, finamente picados
  • 2 cucharadas de jengibre fresco, rallado
  • 3 cucharadas de salsa de soja
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharada de cúrcuma en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de cilantro molido
  • 1 cucharada de pasta de tamarindo (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de sésamo
  • Pimienta negra al gusto

Para la salsa de maní:

  • 200 mililitros de leche de coco
  • 3 cucharadas de crema de maní
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de pasta de ají (ajustar al gusto)
  • Zumo de medio limón

Elaboración paso a paso

  1. En un tazón grande, mezclar el ajo, jengibre, salsa de soja, azúcar moreno, cúrcuma, comino, cilantro, tamarindo, aceite de sésamo y pimienta. Revolver bien hasta que se integren todos los ingredientes.
  2. Añadir los trozos de carne a la marinada, asegurándose de que queden bien cubiertos. Cubrir y refrigerar durante al menos 2 horas, preferiblemente toda la noche para un mejor sabor.
  3. Remojar las brochetas en agua alrededor de 20-30 minutos antes de usarlas para evitar que se quemen durante la cocción.
  4. Ensartar los trozos de carne en las brochetas, dejando un pequeño espacio entre cada pieza para que se cocinen uniformemente.
  5. Precalentar una parrilla a fuego medio-alto o calentar una sartén grande a fuego medio si se cocina en interiores.
  6. Cocinar las brochetas durante 5-7 minutos por cada lado o hasta que la carne esté cocida y ligeramente caramelizada.
  7. En una cacerola pequeña a fuego medio, combinar la leche de coco, crema de maní, salsa de soja, azúcar moreno, pasta de ají y el zumo de limón.
  8. Cocinar, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla esté suave y espesa.
  9. Servir las brochetas calientes acompañadas de la salsa de maní.
  10. Para una auténtica experiencia del sudeste asiático, acompañar las brochetas satay con arroz al vapor o una ensalada fresca.

Lea más: Receta de bibimbap, uno de los íconos de la cocina coreana