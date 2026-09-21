Brochetas satay: receta fácil con salsa de maní casera

Cómo hacer brochetas satay
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Cómo hacer brochetas satay
- Plato: Entrada
- Receta: del sudeste asiático
Ingredientes
- 500 gramos de carne (puede ser pollo, ternera o cerdo), cortada en trozos pequeños
- 20 brochetas
Para la marinada:
- 3 dientes de ajo, finamente picados
- 2 cucharadas de jengibre fresco, rallado
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharada de cúrcuma en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de cilantro molido
- 1 cucharada de pasta de tamarindo (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de sésamo
- Pimienta negra al gusto
Para la salsa de maní:
- 200 mililitros de leche de coco
- 3 cucharadas de crema de maní
- 1 cucharada de salsa de soja
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de pasta de ají (ajustar al gusto)
- Zumo de medio limón
Elaboración paso a paso
- En un tazón grande, mezclar el ajo, jengibre, salsa de soja, azúcar moreno, cúrcuma, comino, cilantro, tamarindo, aceite de sésamo y pimienta. Revolver bien hasta que se integren todos los ingredientes.
- Añadir los trozos de carne a la marinada, asegurándose de que queden bien cubiertos. Cubrir y refrigerar durante al menos 2 horas, preferiblemente toda la noche para un mejor sabor.
- Remojar las brochetas en agua alrededor de 20-30 minutos antes de usarlas para evitar que se quemen durante la cocción.
- Ensartar los trozos de carne en las brochetas, dejando un pequeño espacio entre cada pieza para que se cocinen uniformemente.
- Precalentar una parrilla a fuego medio-alto o calentar una sartén grande a fuego medio si se cocina en interiores.
- Cocinar las brochetas durante 5-7 minutos por cada lado o hasta que la carne esté cocida y ligeramente caramelizada.
- En una cacerola pequeña a fuego medio, combinar la leche de coco, crema de maní, salsa de soja, azúcar moreno, pasta de ají y el zumo de limón.
- Cocinar, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla esté suave y espesa.
- Servir las brochetas calientes acompañadas de la salsa de maní.
- Para una auténtica experiencia del sudeste asiático, acompañar las brochetas satay con arroz al vapor o una ensalada fresca.
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