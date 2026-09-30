Día Internacional del Café: cómo usarlo en la cocina más allá de la taza

¿Sabías que el café tiene una afinidad especial con las carnes y es un ingrediente ideal para adobos y salsas? Además, la borra que queda después de filtrar la bebida se puede utilizar para ahuyentar moscas y mosquitos, entre las múltiples utilidades que podemos darle.

1. Probá el café con aromas y sabores fuertes

Los granos de café (molido grueso) pueden aumentar el sabor de la mayoría de las carnes, como la carne vacuna, de cerdo o pollo.

El café es muy fuerte y aromático y, en consecuencia, puede ser utilizado para equilibrar otros sabores fuertes.

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2. El café como una especia

Cuando es instantáneo y granulado, puede sumarse a los adobos, marinadas y salsas, incluso añadir una complejidad deliciosa a las carnes asadas a la parrilla.

Pero el café también puede acentuar con su sabor distintivo las sopas y guisos, e incluso una salsa de tomates. Solo hay que pensar en utilizar el café como una especia, como si usaras cualquier otra.

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3. Creatividad con café

Hay muchos tipos de café, de distintas procedencias. Lo mejor es probar la bebida para entender los aromas que la componen. Después, pensar y probar las distintas alternativas.

Como regla general, la mayoría de los cafés quedan bien con canela, ralladuras de cítricos, clavos de olor, ajo y sal.

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Si elegís un café saborizado, añadí otros ingredientes con sabores similares a tu adobo o salsa.

4. Con lo que sobra podés hacer cubitos de café helado

Es recomendable que el café sea más bien fuerte para que el resultado sea mejor. Tener en cuenta que el café tiñe, así que será mejor destinar una cubetera únicamente para este fin.

Si te gusta dulce, mejor congelarlo ya endulzado, porque en frío el azúcar no se disuelve bien.

Podés calentar los cubitos en el horno microondas para que se derritan y tomar el café normalmente. Otra opción es usarlos para enfriar el café sin que quede aguado.

También podemos utilizarlos para hacer bebidas frías. ¿Cómo hacerlo? Colocar en un vaso algunos cubitos de café, agregar café enfriado en la heladera y leche bien fría. Si lo preferís solo, podés agregar una rodajita de limón.

5. Recetas con sabor a café

Una mousse, un flan, un helado, unos muffins, por lo general, requieren poca cantidad de café y es la forma ideal de usar los restos de la mañana.

6. Con la borra tenés un potente “antibichos”

Aprovechá la borra para colocarla en aquellas áreas en las cuales quieras mantener alejados a los bichos. Moscas, mosquitos, hormigas e, incluso, caracoles o babosas no se atreverán a desafiar las zonas esparcidas con la borra de tu café.

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También sirve si la colocás toda junta en un recipiente plástico en una esquinita del baño, por ejemplo.

Además, la borra también elimina olores. Colocá los restos de la borra de café en un recipiente al lado del lavabo de tu cocina. Luego de cortar cebollas o ajo, frotalos en tus manos para sacarte el olor fuerte. Enjuagá ¡y listo!