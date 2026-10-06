Arroz blanco al microondas: cómo prepararlo fácil y sin complicaciones

Cómo hacer arroz blanco al microondas
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Como cada microondas es diferente, probá la primera vez con estos tiempos y potencias y andá adaptando la receta, aumentando o disminuyendo un minuto de cada vez hasta encontrar el punto deseado. Así, cualquier arroz sale bien suelto, nunca se pega ni se queda sin líquido.
Arroz blanco al microondas
- Plato: Entrada
- Para: Para 2 tazas o 4 personas
Ingredientes
- 600 mililitros de agua hirviendo
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 250 gramos de arroz
- ½ cucharadita de sal fina
Elaboración paso a paso
- Poner el arroz, el aceite y la sal en un bol resistente al microondas. Añadir el agua hirviendo.
- Cubrir el bol con film de cocina y pinchar un poquito para que salga el vapor.
- Cocinar 13 minutos a potencia máxima o 6 minutos a potencia 8 y luego 8 minutos a potencia 6.
- Retirar del microondas, destapar y dejar atemperar un poco antes de servir.
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