Gastronomía

Arroz blanco al microondas: cómo prepararlo fácil y sin complicaciones

Seguí esta receta fácil de arroz blanco para hacer en microondas y lográ que quede suelto.

Por ABC Color
10 de octubre de 2024 a la - 16:03
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Arroz blanco.
Arroz blanco.Shutterstock

Cómo hacer arroz blanco al microondas

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Como cada microondas es diferente, probá la primera vez con estos tiempos y potencias y andá adaptando la receta, aumentando o disminuyendo un minuto de cada vez hasta encontrar el punto deseado. Así, cualquier arroz sale bien suelto, nunca se pega ni se queda sin líquido.

Arroz blanco al microondas

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 2 tazas o 4 personas

Ingredientes

  • 600 mililitros de agua hirviendo
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • 250 gramos de arroz
  • ½ cucharadita de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Poner el arroz, el aceite y la sal en un bol resistente al microondas. Añadir el agua hirviendo. 
  2. Cubrir el bol con film de cocina y pinchar un poquito para que salga el vapor.
  3. Cocinar 13 minutos a potencia máxima o 6 minutos a potencia 8 y luego 8 minutos a potencia 6. 
  4. Retirar del microondas, destapar y dejar atemperar un poco antes de servir.

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