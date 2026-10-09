Gastronomía

Cómo preparar pescado con una suave salsa de cúrcuma

Receta de pescado (preferentemente surubí) en salsa crema de cúrcuma, un plato sabroso como ningún otro.

Por ABC Color
30 de junio de 2023 a la - 10:08
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pescado en salsa crema de cúrcuma.
Pescado en salsa crema de cúrcuma.Shutterstock

Cómo hacer surubí en salsa crema de cúrcuma

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Surubí en salsa crema de cúrcuma

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 2 personas

Ingredientes

  • 2 rodajas de surubí 
  • 3 cucharadas de aceite 
  • 1 ramita de tomillo 
  • 1 ramita de romero 
  • 1 cebolla pequeña 
  • ½ diente de ajo 
  • 200 centímetros cúbicos de crema de leche 
  • ½ cucharada de manteca 
  • 1 cucharadita de cúrcuma (a gusto) 
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y el ajo. Rehogar junto con la manteca y un poquito de sal.
  2. Agregar la crema de leche junto con la cúrcuma, bajar el fuego y dejar reducir. Retirar.
  3. Mientras tanto, colocar el aceite en una sartén junto con las ramitas de tomillo y de romero. Sellar las rodajas de surubí por aproximadamente dos minutos de cada lado. Salpimentar a gusto.
  4. Colocar en platos y rociar con la salsa. Servir con verduras al vapor.

 

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