Cómo preparar pescado con una suave salsa de cúrcuma

Cómo hacer surubí en salsa crema de cúrcuma
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Surubí en salsa crema de cúrcuma
- Plato: Plato principal
- Para: Para 2 personas
Ingredientes
- 2 rodajas de surubí
- 3 cucharadas de aceite
- 1 ramita de tomillo
- 1 ramita de romero
- 1 cebolla pequeña
- ½ diente de ajo
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche
- ½ cucharada de manteca
- 1 cucharadita de cúrcuma (a gusto)
- Sal
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y el ajo. Rehogar junto con la manteca y un poquito de sal.
- Agregar la crema de leche junto con la cúrcuma, bajar el fuego y dejar reducir. Retirar.
- Mientras tanto, colocar el aceite en una sartén junto con las ramitas de tomillo y de romero. Sellar las rodajas de surubí por aproximadamente dos minutos de cada lado. Salpimentar a gusto.
- Colocar en platos y rociar con la salsa. Servir con verduras al vapor.
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