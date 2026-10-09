Gastronomía

Día Nacional de la Yerba Mate: hacé un delicioso helado de yerba mate

Cada 11 de octubre se celebra el Día Nacional de la Yerba Mate, y qué mejor que celebrarlo con un rico helado casero que recuerda a un sabor tan nuestro. Seguí esta receta y disfruta de un postre diferente.

Por ABC Color
21 de diciembre de 2022 a la - 15:16
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Helado de yerba mate.
Helado de yerba mate.Shutterstock

Cómo hacer helado de yerba mate

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Helado de yerba mate

Ingredientes

  • 50 gramos de yerba mate
  • 14 cucharadas de leche en polvo
  • 500 centímetros cúbicos de agua
  • 100 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 200 gramos de azúcar
  • 1 trocito de cáscara de naranja

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la yerba mate en el agua y la cáscara de naranja. Retirar del fuego y cernir por lo menos 2 veces. Agregar la leche en polvo y el azúcar y darle un hervor más.
  2. Enfriar y agregar la crema de leche batida a medio punto. Llevar al freezer.