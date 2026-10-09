Día Nacional de la Yerba Mate: hacé un delicioso helado de yerba mate

Cómo hacer helado de yerba mate
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Helado de yerba mate
Ingredientes
- 50 gramos de yerba mate
- 14 cucharadas de leche en polvo
- 500 centímetros cúbicos de agua
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche
- 200 gramos de azúcar
- 1 trocito de cáscara de naranja
Elaboración paso a paso
- Hervir la yerba mate en el agua y la cáscara de naranja. Retirar del fuego y cernir por lo menos 2 veces. Agregar la leche en polvo y el azúcar y darle un hervor más.
- Enfriar y agregar la crema de leche batida a medio punto. Llevar al freezer.