Día Internacional del Dulce de Leche: recetas solo para golosos

Cómo hacer dulce de leche tradicional
Dulce de leche tradicional
Ingredientes
- 2 litros de leche entera
- 2 tazas de azúcar
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Colocar la leche, el azúcar y el bicarbonato de sodio en una olla amplia de fondo grueso.
- Calentar a fuego medio y mientras revolver hasta disolver el azúcar.
- Incorporar la esencia de vainilla cuando la mezcla comience a hervir.
- Reducir el fuego a bajo y cocinar durante 1 1/2 a 2 horas, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue.
- Retirar del fuego cuando la preparación tenga un color acaramelado y una consistencia espesa.
- Revolver durante 5 minutos para enfriar ligeramente y obtener una textura uniforme.
- Transferir el dulce de leche a un frasco limpio y dejar enfriar por completo.
Cómo hacer alfajor de brownie y dulce de leche
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Alfajor de brownie y dulce de leche
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 150 gramos de manteca
- 3 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gramos de harina 0000
- 30 gramos de cacao amargo
- 1 pizca de sal
- 300 gramos de dulce de leche repostero
- 100 gramos de chocolate cobertura
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar una placa rectangular de aproximadamente 30 x 20 centímetros con papel manteca.
- Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y revolver hasta obtener una preparación uniforme.
- Tamizar la harina, el cacao amargo y la sal sobre la preparación.
- Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar sin batir en exceso.
- Volcar la mezcla en la placa preparada y distribuir de manera pareja.
- Hornear durante 18 minutos a 22 minutos, hasta que la superficie esté firme y el centro conserve humedad.
- Retirar del horno y dejar enfriar por completo.
- Cortar 12 discos o cuadrados de brownie del mismo tamaño.
- Rellenar 6 piezas de brownie con el dulce de leche repostero.
- Cubrir cada relleno con otra pieza de brownie y presionar suavemente.
- Derretir el chocolate cobertura a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
- Bañar los alfajores de brownie con el chocolate derretido.
- Dejar reposar hasta que la cobertura se endurezca.
Cómo hacer conos de hojaldre relleno con dulce de leche
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Conos de hojaldre relleno con dulce de leche
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre
- 12 moldes para conos
- 1 huevo
- 1 cucharada de agua
- 1 taza de dulce de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Cortar la masa de hojaldre en tiras de 2 centímetros de ancho.
- Enrollar las tiras de masa alrededor de los moldes para conos, superponiendo ligeramente los bordes.
- Mezclar el huevo con el agua en un recipiente pequeño.
- Pincelar los conos de hojaldre con la mezcla de huevo.
- Hornear durante 15 minutos, hasta que estén dorados.
- Retirarlos del horno y dejarlos enfriar por completo.
- Desmoldar con cuidado.
- Rellenar los conos con dulce de leche utilizando una manga pastelera o una cucharita.
- Espolvorearlos con azúcar impalpable antes de servir.