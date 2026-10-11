Día Internacional del Dulce de Leche: recetas solo para golosos

Cómo hacer dulce de leche tradicional

Ingredientes 2 litros de leche entera

2 tazas de azúcar

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de esencia de vainilla Elaboración paso a paso Colocar la leche, el azúcar y el bicarbonato de sodio en una olla amplia de fondo grueso. Calentar a fuego medio y mientras revolver hasta disolver el azúcar. Incorporar la esencia de vainilla cuando la mezcla comience a hervir. Reducir el fuego a bajo y cocinar durante 1 1/2 a 2 horas, revolviendo con frecuencia para evitar que se pegue. Retirar del fuego cuando la preparación tenga un color acaramelado y una consistencia espesa. Revolver durante 5 minutos para enfriar ligeramente y obtener una textura uniforme. Transferir el dulce de leche a un frasco limpio y dejar enfriar por completo.

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Ingredientes 200 gramos de chocolate semiamargo

150 gramos de manteca

3 huevos

200 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de harina 0000

30 gramos de cacao amargo

1 pizca de sal

300 gramos de dulce de leche repostero

100 gramos de chocolate cobertura Elaboración paso a paso Precalentar el horno a 180 °C. Forrar una placa rectangular de aproximadamente 30 x 20 centímetros con papel manteca. Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos de microondas. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos y revolver hasta obtener una preparación uniforme. Tamizar la harina, el cacao amargo y la sal sobre la preparación. Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar sin batir en exceso. Volcar la mezcla en la placa preparada y distribuir de manera pareja. Hornear durante 18 minutos a 22 minutos, hasta que la superficie esté firme y el centro conserve humedad. Retirar del horno y dejar enfriar por completo. Cortar 12 discos o cuadrados de brownie del mismo tamaño. Rellenar 6 piezas de brownie con el dulce de leche repostero. Cubrir cada relleno con otra pieza de brownie y presionar suavemente. Derretir el chocolate cobertura a baño maría o en intervalos cortos de microondas. Bañar los alfajores de brownie con el chocolate derretido. Dejar reposar hasta que la cobertura se endurezca.

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