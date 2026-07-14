Animate a hornear unas medialunas rellenas de dulce de leche

Cómo hacer medialunas rellenas de dulce de leche
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Medialunas rellenas de dulce de leche
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3 tazas de harina 0000
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de levadura seca
- 1 pizca de sal
- 1 taza de leche tibia
- 2 cucharadas de manteca derretida
- 2 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 150 gramos de manteca fría
- 1 huevo
- 1 taza de dulce de leche
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina, el azúcar, la levadura y la sal en un bowl.
- Agregar la leche tibia, la manteca derretida, 2 huevos y la vainilla, e integrar hasta formar una masa.
- Amasar 8 minutos hasta lograr una masa lisa.
- Tapar y dejar levar 60 minutos, hasta que duplique su volumen.
- Estirar la masa en un rectángulo y colocar la manteca fría en el centro.
- Doblar la masa sobre la manteca y estirar, y realizar 3 pliegues simples, llevando la masa 15 minutos a frío entre cada pliegue.
- Estirar la masa a 5 milímetros de espesor y cortar triángulos.
- Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta y curvar las puntas para dar forma de medialuna.
- Disponer en una placa y dejar levar 45 minutos.
- Batir 1 huevo y pincelar las medialunas.
- Hornear a 180 °C durante 15 minutos, hasta dorar.
- Rellenar con dulce de leche una vez tibias.