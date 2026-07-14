Gastronomía

Animate a hornear unas medialunas rellenas de dulce de leche

Las medialunas rellenas de dulce de leche no son complicadas de hacer. Hoy aprenderás a preparar estas suaves delicias en casa, elevando cualquier desayuno o merienda con un toque auténtico y sabroso.

Por ABC Color
14 de julio de 2026 a la - 06:00
Medialunas rellenas.
Medialunas rellenas.Shutterstock

Cómo hacer medialunas rellenas de dulce de leche

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Medialunas rellenas de dulce de leche

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 tazas de harina 0000
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de levadura seca
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de leche tibia
  • 2 cucharadas de manteca derretida
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 150 gramos de manteca fría
  • 1 huevo
  • 1 taza de dulce de leche

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, el azúcar, la levadura y la sal en un bowl.
  2. Agregar la leche tibia, la manteca derretida, 2 huevos y la vainilla, e integrar hasta formar una masa.
  3. Amasar 8 minutos hasta lograr una masa lisa.
  4. Tapar y dejar levar 60 minutos, hasta que duplique su volumen.
  5. Estirar la masa en un rectángulo y colocar la manteca fría en el centro.
  6. Doblar la masa sobre la manteca y estirar, y realizar 3 pliegues simples, llevando la masa 15 minutos a frío entre cada pliegue.
  7. Estirar la masa a 5 milímetros de espesor y cortar triángulos.
  8. Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta y curvar las puntas para dar forma de medialuna.
  9. Disponer en una placa y dejar levar 45 minutos.
  10. Batir 1 huevo y pincelar las medialunas.
  11. Hornear a 180 °C durante 15 minutos, hasta dorar.
  12. Rellenar con dulce de leche una vez tibias.

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