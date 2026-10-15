Gastronomía

Canelones de carne: una receta clásica para preparar en casa

Los canelones de carne tienen su secreto. Hoy te mostramos cómo prepararlos paso a paso para lograr un relleno jugoso y un gratinado irresistible.

Por ABC Color
15 de octubre de 2026 - 06:00
Canelones de carne.
Canelones de carne.Shutterstock

Cómo hacer canelones de carne

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Canelones de carne

  • Plato: Plato principal
  • Receta: Italiana

Ingredientes

  • 12 placas para canelones o crepes
  • 500 gramos de carne picada de ternera
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 taza de tomate triturado
  • 2 cucharadas de concentrado de tomate
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina
  • 2 tazas de leche
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 taza de queso rallado

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y picar la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
  4. Incorporar la carne picada y cocinar durante 8 minutos, desmenuzándola con una cuchara.
  5. Añadir el tomate triturado, el concentrado de tomate, el orégano, la sal y la pimienta.
  6. Cocinar el relleno a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que la salsa se reduzca.
  7. Hervir las placas de canelones según las indicaciones del envase y escurrirlas sobre un paño limpio.
  8. Derretir la manteca en un cazo a fuego medio.
  9. Agregar la harina y cocinar durante 1 minuto, removiendo constantemente.
  10. Incorporar la leche poco a poco mientras se mezcla con unas varillas.
  11. Cocinar la bechamel durante 5 minutos, hasta que espese.
  12. Condimentar la bechamel con la nuez moscada, la sal y la pimienta.
  13. Rellenar cada placa de canelón con 2 cucharadas de carne y enrollarla.
  14. Colocar los canelones en una fuente apta para horno.
  15. Cubrir los canelones con la salsa bechamel y espolvorear el queso rallado.
  16. Hornear a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté dorado.