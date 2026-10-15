Canelones de carne: una receta clásica para preparar en casa

Cómo hacer canelones de carne
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Canelones de carne
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 12 placas para canelones o crepes
- 500 gramos de carne picada de ternera
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de tomate triturado
- 2 cucharadas de concentrado de tomate
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de harina
- 2 tazas de leche
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 taza de queso rallado
Elaboración paso a paso
- Pelar y picar la cebolla, la zanahoria y los dientes de ajo.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
- Sofreír la cebolla, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
- Incorporar la carne picada y cocinar durante 8 minutos, desmenuzándola con una cuchara.
- Añadir el tomate triturado, el concentrado de tomate, el orégano, la sal y la pimienta.
- Cocinar el relleno a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que la salsa se reduzca.
- Hervir las placas de canelones según las indicaciones del envase y escurrirlas sobre un paño limpio.
- Derretir la manteca en un cazo a fuego medio.
- Agregar la harina y cocinar durante 1 minuto, removiendo constantemente.
- Incorporar la leche poco a poco mientras se mezcla con unas varillas.
- Cocinar la bechamel durante 5 minutos, hasta que espese.
- Condimentar la bechamel con la nuez moscada, la sal y la pimienta.
- Rellenar cada placa de canelón con 2 cucharadas de carne y enrollarla.
- Colocar los canelones en una fuente apta para horno.
- Cubrir los canelones con la salsa bechamel y espolvorear el queso rallado.
- Hornear a 200 °C durante 20 minutos, hasta que el queso esté dorado.