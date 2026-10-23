Receta de albóndigas de cerdo: fáciles, sabrosas y rendidoras

Cómo hacer albóndigas de cerdo
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Albóndigas de cerdo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de carne de cerdo molida
- 1 huevo
- 1/2 taza de pan rallado
- 1/4 taza de leche
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de perejil fresco
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 tazas de salsa de tomate
Elaboración paso a paso
- Picar finamente la cebolla, los dientes de ajo y el perejil.
- Mezclar la carne de cerdo molida con el huevo, el pan rallado, la leche, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y el pimentón dulce.
- Reposar la mezcla durante 10 minutos para que el pan rallado absorba la humedad.
- Formar albóndigas de tamaño uniforme con las manos ligeramente humedecidas.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
- Dorar las albóndigas durante 5 minutos, girándolas para que se cocinen de forma uniforme.
- Añadir la salsa de tomate a la sartén y cubrir las albóndigas.
- Cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que las albóndigas estén bien cocidas.