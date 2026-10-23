Gastronomía

Receta de albóndigas de cerdo: fáciles, sabrosas y rendidoras

Jugosas por dentro y doradas por fuera, estas albóndigas de cerdo convierten ingredientes sencillos en un plato lleno de sabor. Con una preparación fácil y rápida, son ideales para resolver una comida casera sin complicaciones.

Por ABC Color
23 de octubre de 2026 - 13:00
Albóndigas de cerdo.
Albóndigas de cerdo.Shutterstock

Cómo hacer albóndigas de cerdo

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Albóndigas de cerdo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de carne de cerdo molida
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de pan rallado
  • 1/4 taza de leche
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de perejil fresco
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1/2 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 tazas de salsa de tomate

Elaboración paso a paso

  1. Picar finamente la cebolla, los dientes de ajo y el perejil.
  2. Mezclar la carne de cerdo molida con el huevo, el pan rallado, la leche, la cebolla, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y el pimentón dulce.
  3. Reposar la mezcla durante 10 minutos para que el pan rallado absorba la humedad.
  4. Formar albóndigas de tamaño uniforme con las manos ligeramente humedecidas.
  5. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
  6. Dorar las albóndigas durante 5 minutos, girándolas para que se cocinen de forma uniforme.
  7. Añadir la salsa de tomate a la sartén y cubrir las albóndigas.
  8. Cocinar a fuego bajo durante 15 minutos, hasta que las albóndigas estén bien cocidas.